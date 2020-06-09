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Вчера, 23:03
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Минздрав объяснил правила проведения культурных мероприятий во время смягчения карантина

Новое смягчение карантина предполагает возможность проведения различного рода культурных мероприятий. Однако есть некоторые ограничения, о которых сообщает Минздрав.

Министерство здравоохранения обнародовало временные рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий при проведении культурных мероприятий на период карантина.

Среди правил – обязательный температурный скрининг работников и гостей, размещение информационных стендов и антисептиков, недопущение скопления людей.

Также Минздрав предлагает временно запретить фан-зоны, увеличить количество пунктов входного контроля и рекомендовать организаторам осуществлять оплату за билеты бесконтактным способом. В местах проведения публичных мероприятий на 5 квадратных метров должно быть не более одного посетителя, каждый обязательно должен быть в защитной маске или респираторе.

В Минздраве подчеркнули, что мероприятия будут проводиться только при условии размещения гостей на сидячих местах. При этом расстояние между стульями или столами должно быть не менее 1,5 метра, за столом может находиться не более четырех человек без учета детей до 14 лет.

Источник:Корреспондент

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