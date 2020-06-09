Зеленский внес законопроект о референдумах в Раду как неотложный

В соответствующем комитете Верховной Рады рассматривается законопроект президента Зеленского о референдумах. Как известно, с начала марта проводились общественные слушания по этому вопросу.

На сайте Верховной Рады во вторник, 9 июня, опубликован текст законопроекта президента Владимира Зеленского о народовластии.

Законопроект внесен президентом с пометкой как неотложный, сообщает Корреспондент.

Всеукраинский референдум предлагается проводить в следующих случаях:

утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

решение вопроса общегосударственного значения;

изменение территории Украины;

потеря силы законом Украины или отдельными его положениями.

В то же время, не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы:

противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Общей декларации прав человека, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколами к ней;

направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды;

по законопроектам по вопросам налогов, бюджета, амнистии;

отнесенные Конституцией Украины и законами Украины к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

На всеукраинский референдум может выноситься один вопрос.

"Ключевой новацией законопроекта, которая выделяет его среди других законопроектов, которые регистрировались в Верховной Раде, является определение возможности введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований", - указано в пояснительной записке к закону.

Для организации и проведения всеукраинского референдума закон предлагает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.

Нормы о введении процедур электронных голосований должны вступить в силу с началом работы этой системы после принятия соответствующего решения Центризбиркома и его обнародования в газете Голос Украины и на официальном сайте комиссии.

Проект закона о референдуме вызывает немало вопросов, главный из которых - слишком пристальное внимание к возможному обсуждению возможного изменения территории Украины и то, почему он вообще внесен в законопроект. При этом не слишком понятно, как коррелируются вопросы, касающиеся "территориальной целостности Украины" и "изменение территории Украины" - они находятся во взаимоисключающих разделах.

Как известно, 16 мая спикер Верховной Рады Дмитрий разумков сообщил, что проект закона о референдуме направлен в Венецианскую комиссию. О получении ответа не сообщалось, но все идет к тому, что неотложный закон будут принимать и без вердикта Венецианской комиссии.