С начала года Украина экспортировала 175 тыс. тонн курятины на 223,5 млн долл

Экспорт мяса птицы с начала года принес Украине 223,5 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

Так, с начала года Украина экспортировала 175 тыс. тонн курятины общей стоимостью 223,5 млн долл. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки украинской курятины за границу выросли на 25% (в денежном выражении).

При этом в январе-мае в Украину завезли только 35,3 тыс. тонн импортной курятины общей стоимостью 15,3 млн долл. То есть, экспорт продукта Украины превышает импорт в 5 раз (в весовом выражении).

ТОП-потребителями украинского продукта являются Нидерланды, Саудовская Аравия и ОАЭ.

За 5 месяцев Украина поставила Нидерландам курятины на 39,3 млн долл. В то же время Саудовская Аравия купила украинского мяса птицы на 34,2 млн долл., ОАЭ - на 29 млн долл.

Напомним, за десять лет Украина увеличила поставки курятины за границу в 30 раз и стала одним из ключевых трейдеров.

Напомним: главный в Украине производитель и экспортер курятины, компания МХП ("Наша Ряба"), в I квартале 2020 года произвел 178,6 тыс. тонн курятины, что на 4% больше, чем годом ранее. Также производитель снизил стоимость курятины на 11%.







