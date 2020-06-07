Криминальный дайджест: малолетние насильники, няня-монстр, воры в законе и настырные активисты

Ленты новостей с некоторых пор забиты криминальными происшествиями. Впечатление, что все у нас вверх дном. Но Аваков уверяет, что раскрываемость преступлений в Украине не менее 90 процентов. Это означает, что практически всех, кто совершил противоправные деяния - ловят и передают в суд. А вот на то, что происходит в суде, полиция уже повлиять не может: там правят бал судьи со своими "подопечными".

Правда, сегодня кое-что изменилось.

Во-первых, полицейским приходится все более точно соблюдать процедуру задержания и сбора доказательств, чтобы потом дело не разваливалось в суде из-за процессуальных ляпов.

Во-вторых, в дело вмешалась общественность. Раньше судья имел возможность, так сказать, втихаря, "порешать" вопросы с адвокатами, особенно, если у подсудимого имеется солидный кошелек. Сегодня многое изменилось. Свои любопытные носы во все суют обнаглевшие журналисты, а бесчисленные толпы ужасно настырных активистов взяли за правило устраивать под судами скандальные акции. Спрятать что-либо от них становится все труднее.

Ну, и, понятное дело, резонансными сегодня стали чуть ли не все правонарушения, потому что журналисты пишут и пишут. Обыватель просто перестал успевать потреблять этот бесконечный криминальный продукт.

Поэтому, чтобы быть в курсе и не утонуть в лишней инфе, вот вам небольшой дайджест самых последних безумств, заваренных преступниками, их ловцами и вездесущими журналистами, раскапывающими мельчайшие детали криминальных событий.

Павлоград. Начальник отдела полиции организовал банду. Сотрудничали с наркоторговцами. Их собственные коллеги все это безобразие раскрыли, бандитов повязали без возможности внесения залога, отдел расформировали. Началась масштабная проверка.

Кагарлык. В "обновленный" отдел продолжают приходить люди, к которым в разные времена были применены пытки теми же, кто изнасиловал девушку-свидетеля. "Обновленный" в кавычках, потому что у настойчивых активистов и журналистов масса вопросов о том, куда и на какие должности "расформировали" "проколовшийся" отдел. Ответов пока нет. Но они будут. Тем более, что Аваков сказал: это вам не Врадиевка же, там все скрывали, а тут - все вот вам, как на ладошке...

Киев. Наглые застройщики совсем потеряли совесть: возводят свои хатынки уже прямо на проезжей части дороги. Кличко - тупо в шоке. Но почему только сейчас? Судя по объему выполненных работ, начали не вчера. Куда все, приставленные контролировать, смотрели ранее? Пользователи соцсетей ехидно указывают на то, что строительство-то идет уже пару лет! Ну, вот, наконец-то глава города в шоке и даже засуетился! Правоохранители уже подключились. Наконец-то...

Запорожье. В нелегальном детском садике няня подушкой задушила годовалую девочку. Преступница арестована без права на залог. Но не сразу. Суд целые сутки размышлял: арестовывать или нет. Подозреваемую даже отпустили было на ночь домой. Правда - под охраной полиции, которая уперлась и не захотела портить статистику раскрываемости в угоду судьям. Народ же уверяет, что охраняют убийцу, чтобы ее не разорвало местное население. Всех поразили жуткие кадры с камеры видеонаблюдения, где нянька привязывает девочке на лицо подушку... Но вот вопрос: детсад был нелегальным и работал уже лет пять, где же были все-все, кто должен был контролировать такие места и события? А соседи, (детсад в обычной квартире обычной многоэтажки) которые теперь изображают очень умных, куда смотрели, когда слышали из-за двери плач малышей? И стоит ли винить молодых родителей, которые оставили в таком саду ребенка, учитывая, что им нужно было сохранить рабочие места во время карантина?

Ривне. 14-тилетний подросток в подъезде изнасиловал 12-тилетнюю девочку, снял на телефон и выложил в сеть, чтобы доказать, какой он крутой. Познакомились подростки в Инстаграмме. Сейчас девочка на реабилитации, а мальчик на домашнем аресте. Ему грозит до 12 лет колонии. Если вина его будет доказана. Потому что он ее не признает. Вот, что происходит? Есть потерпевшая. Есть видео. Но вину могут не признать. Страшно даже как-то подумать - по каким причинам. Это с одной стороны. А если посмотреть с других сторон? Парень, без сомнения, криминальный. Но ему же всего 14. И хотел он не столько преступление совершить, сколько похвастать перед старшими товарищами. Наглый, испорченный, избалованный... ребенок. И 12 лет колонии. А с девочкой теперь что? Вся школа и все родные видели видео. Как ей теперь выкарабкиваться из такого стресса? Но больше всего вопросов к родителям обоих детей. Вот бы их и посадить на строгий режим. Потому что не контролировали, чем занимаются подростки в социальных сетях. Не научили их безопасному пользованию этой социальной гадостью. Не объяснили, чем чреваты знакомства подобного рода в таким возрасте. И так далее, сплошные "не"... Так же и школа. Там математика - дело важное, а поговорить о безопасном пользовании интернетом - не входит в обязанности... Учителям бы тоже хоть по 15 суток бы - улицы поподметать...

Украина. Парламент ввел в Уголовный кодекс понятия "вор в законе" и "преступное сообщество". Эксперты уверяют, что правоохранители получили действенный инструмент в борьбе с преступным миром. Есть надежда, что для "воров в законе" теперь наступят черные дни. Теперь есть такое понятие, как ответственность за преступления, совершенные преступным сообществом. Даже правила, которых придерживаются лидеры этих сообществ, теперь прописаны в УК. Теперь преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно осуществлено "устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пяти и более), участником, организатором, руководителем и/или координатором которого является "вор в законе". И получать эти воры будут от 7 до 15 лет с конфискацией. Даже просто за организацию сходняка. Любопытно, что в Украине сейчас от 40 до 60 "воров в законе" - у них "текучка"... И это не только наши граждане, а также - гастролеры из соседних держав, где такое законодательство уже принято, и им там стало неуютно. Вот теперь и в Украине "малина" закончилась.

Ну, и под занавес на сегодня (а мы этот дайджест обязательно продолжим): четыре охранные фирмы, "сотрудники" которых участвовали в перестрелке в Броварах, и, как выяснилось, далеко не только там, потеряли лицензии. МВД лавочку прикрыло. Видимо, до того момента, как Зе подпишет предложенный им самим закон про частные военные формирования в Украине. Вот тогда все и начнется... Или - продолжится... Или... Впрочем, как бы там ни было, а пока практически все эти "броварские стрелки" сидят без права на залог. В смысле, пока власть не даст им "зеленый" свет. Если, понятное дело, настырные активисты не вмешаются вместе с обнаглевшими журналистами...

Ирина Шевченко, Изюм, InfoKava