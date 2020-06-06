Как разворовывают средства, выделенные на строительство амбулаторий

Нацполиция разоблачила схему присвоения государственных средств, выделенных на строительство амбулаторий, в которой задействованы должностные лица из министерств, областных госадминистраций. Правоохранители провели обыски, открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Нацполиция разоблачила "схему" присвоения государственных средств, выделенных на строительства амбулаторий... На территории шести областей сотрудники следственных подразделений, терруправлений стратегических расследований и прокуратуры провели санкционированные обыски", - говорится в сообщении.

В ходе мониторинга публичных закупок по строительству амбулаторий в сельской местности правоохранители обратили внимание на то, что победителями тендеров становились одни и те же коммерческие структуры. Между областными администрациями и обществами был заключен договор на общую сумму более 382 миллионов гривен. В соответствии с соглашениями строительные работы должны были проводиться на территории Запорожской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской и Черкасской областей. Для проведения этих работ государство выделило местным бюджетам средства в виде субвенций.

"К организации преступной "схемы" по присвоению государственных средств причастны должностные лица одного из министерств, структурных подразделений областных государственных администраций и "свои" коммерческие структуры - победители публичных закупок", - установили правоохранители.

Так, с целью присвоения средств в официальные документы относительно количества привлеченных специалистов, количества и качества строительных материалов вносились недостоверные данные. Фактически все работы выполнялись жителями местных сел, а при строительных работах использовались некачественные, значительно более дешевые материалы.

"Работники министерства заранее разработали проекты строительства амбулаторий в значительно большем количестве, которые в дальнейшем были предоставлены областным администрациям. Такое количество проектов не отвечало реальным потребностям регионов, в которых планировалось проводить их строительство. На основании официальных документов о выполнении строительных работ на счета "своих" коммерческих структур перечислялись средства. Разницу между стоимостью фактически выполненных работ и указанных в официальных документах распределяли между всеми участниками преступной "схемы", - говорится в сообщении.

Вчера правоохранители провели обыски на территории шести областей, в частности, по месту расположения объектов строительства - сельских амбулаторий.

"После проведения всех необходимых следственных действий будет решаться вопрос о сообщениях злоумышленникам о подозрении. Уголовное производство открыто по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК", - отметили в пресс-службе.







