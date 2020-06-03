В антикоррупционном нацсовете теперь все свои во главе с Зе и Аваковым

Президент Володмир Зеленский своим указом изменил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. В частности, определил, что председателем Национального совета является он сам, а его заместителем будет руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Источник: указ №207 от 1 июня на сайте главы государства.

Кроме этого президент ввел в состав главу МВД Арсена Авакова, главу СБУ Ивана Баканова, секретаря СНБО Алексея Данилова, руководительницу Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову (по согласию), руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и первого вице-спикера Руслана Стефанчука (по согласию), главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого (по согласию) и других.

Центр противодействия коррупции обращает внимание, что из совета исключили их главу Виталия Шабунина.

В обновленном составе Нацсовета нет также и председателя Высшего антикоррупционного суда Елены Танасевич.

Указом Зеленского определено, что в работе Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в случае их согласия могут принимать участие такие международные наблюдатели и консультанты:

Дэвид Бернстайн - ведущий специалист по вопросам государственного сектора Всемирного банка в Украине, Гарт Уиллис - член Офиса демократического управления Агентства США по международному развитию (USAID), Назар Гром - специалист по законодательного процесса и антикоррупционной политики ПРООН в Украине, Андрей Кухарук - эксперт по антикоррупционным вопросам в Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Эка Ткешелашвили - председатель Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине (EUACI), Лоуренс Хелд - руководитель проекта "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине "Взаимодействие"(SACCI), Стефани Xoлmc - начальник отдела по правоохранительным вопросам Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине.

При Порошенко председателем Национального совета был по должности заместитель руководителя Офиса президента Украины, к ведению которого отнесены вопросы антикоррупционной политики. В 2015 году на эту должность был назначен лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Аваков в состав антикоррупционного совета не входил.







