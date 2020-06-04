Дракон Маска: автостопом по Галактике

В то время, как космический Дракон Маска бороздит просторы околоземной орбиты, россияне, все хором, ехидно посмеиваются и намекают, что у них для большого космоса и для устрашения мира есть кое-что покруче всяких там хайповых драконов...

Вообще, человеческое сообщество на планете Земля - явление странное и противоречивое. Половина Африки - голодает, Ближний Восток - горит в огне войны, американцы - массово мрут от коронавируса и бушуют на антиполицейском "майдане", Украина - на коррупционной растяжке, россияне - циклятся на своей супер-пупер особенной цивилизации и ядерных технологиях, а Маск...

А Маск - мечтательно глядит на недоступный пока Марс, чешет репу в поисках решений десятков сложнейших проблем и азартно тратит миллиарды на космические игрушки. Оценивая его деяния, мир разделился надвое. Одни радостно хлопают в ладоши и кричат, что удачный запуск частного пилотируемого корабля - это начало новой эры в истории человечества. Другие скептически пожимают плечами: а в чем, собственно, достижение? Что нового-то? Да и вообще, кому нужны эти космические Драконы, когда столько всяких нерешенных проблем на Земле? "Другие" - это, естественно, россияне.

Вот и давайте порассуждаем: космические достижения - новая эра, досадное расточительство или просто профанация ради выкачки денег из карманов наивных налогоплательщиков?

Много шума из ничего?

В то время, как весь мир без ума от восторга, россияне гнут свое. По их мнению, никакой новой эры с удачным запуском пилотируемого Crew Dragon не началось. Потому что "новая" ракета - никакая не новая, а просто немного усовершенствованная старая советская разработка.

Ну, что там нового?

Сенсорные дисплеи? Не принципиально.

Возвращаемая первая ступень? Тоже ничего, в принципе, нового. К тому же - это неэкономично, потому что ступень сделана из более дорогостоящих материалов, должна брать на борт на 15 процентов больше топлива (чтобы вернуться), набита приборами, датчиками и "мозгами". Это куда дороже, чем просто сгорающий в атмосфере пустой бак. И даже то, что она может быть использована 5-6 раз, не делает ее более экономичной. Тогда для чего городили огород? Ради красивой картинки точной посадки? Ну, да, было красиво. И только.

Может быть, какие-то особые двигатели на этом понтовом Crew Dragon? Так нет же! Те же жидкостно-реактивные на химическим топливе. К тому же сам двигатель куда менее надежен, потому что не отработан пока. Не то, что проверенный годами и десятками стартов "Союз".

Ах, да, семь мест для экипажа вместо трех, как на "Союзе"! Хорошо, конечно, но тоже не относится к технологическим новшествам. Как и повышенная комфортность самого корабля. Потому что можно и без комфорта прожить несколько часов, зато - дешевле.

Есть еще аргумент фолловеров Маска: США стали независимыми от России в космической политике и сэкономят на каждом космонавте до 40 миллионов долларов, потому что россияне за одно место сейчас просят уже почти 90 миллионов, а Маск - всего чуть более 50. Однако, пожимают плечами прагматичные россияне, тут тоже нужно посчитать: сколько было вложено в Дракона и сколько времени понадобится НАСА, чтобы "отбить" свои вложения. Тут математика тоже как-то не в пользу Маска, утверждают противники.

Аргументов, которые подвергают сомнению полезность и необходимость пилотируемого Crew Dragon, у россиян еще много. Вот несколько самых цитируемых.

"Освободившиеся" места в "Союзах" пустовать не будут: своим больше мест достанется, да и в Европе хватает желающих прокатиться на "Союзе" до МКС.

Очень хорошо, что американцы будут летать на своих кораблях, потому что надоело с ними возится при подготовке к полетам на "Союзе": учиться не хотят, ленивые, летают как пассажиры просто...

Да не станет никто сворачивать сотрудничество: американцы как летали на "Союзах", так и будут летать, а россияне станут летать и на Драконах тоже в рамках обменов. Ко всеобщему удовлетворению.

Ну, и так далее...

В общем, ничего особенного не произошло Много шума из ничего. Куда важнее то, что делают умные и изобретательные россияне: принципиально новый ядерный двигатель для космических кораблей, который поможет долететь и до Луны, и до Марса, и до краешка Солнечной системы тоже. У американцев, якобы, таких наработок нет, и потому россияне в этой области - в создании ядерных космических двигателей - бесспорно лидируют.

История вопроса: мечтатели, изобретатели и двигатели

Несколько слов о многоступенчатых ракетах и жидкостно-рекативных двигателях. Их придумали давным-давно. И не Циолковский был первым.

* Пороховые ракеты, как известно, делали еще в Китае, начиная со 2 века нашей эры - 1800 лет назад. "Огненная стрела", применяемая со 2-3 века н.э. - это бумажная трубка, заполненная порохом (как бумага, так и порох изобретены в Поднебесной) и привязанная к обыкновенной стреле. Лучник поджигал порох в трубке и пускал примитивную ракету из лука. Пороховой заряд увеличивал дальность полета до 300 метров (на 100 метров дальше обычной), оперение обеспечивало устойчивость в полете, а попав в цель, оружие не только пробивало ее, но и поджигало. У китайских воинов имелось тяжелое реактивное оружие аналогичной конструкции - "копья яростного огня".

* В 15 веке китайцы уже планировали космические полеты: в хрониках того времени описан полет мандарина Ван-гу на небеса на сидении, прикрепленном к двум коробчатым воздушным змеям и обвешанном сорока семью пороховыми ракетами. Именем Ван-гу теперь назван кратер в самом центре обратной стороны Луны.

* А в 16 веке военным техником Конрадом Хаасом были придуманы многоступенчатые ракеты для мощных фейерверков - "ракетные поезда". Первая картинка трехступенчатой ракеты была опубликована 17 веке в Амстердаме (Нидерланды), в книге "Великое искусство артиллерии".

* В новейшей истории первым, кто вознамерился покорять космос с помощью ракет, вообще-то был украинец: народоволец Кибальчич, который родился в Черниговской губернии в 1853 году. За участие в покушении на царя его казнили в 1881 году в возрасте 28 лет. Перед этим он месяц просидел в тюрьме и вот там, на нарах, и нарисовал первый в истории проект не просто космической ракеты, а пилотируемого многоразового корабля, который не только вынесет космонавтов на орбиту, но и вернет их обратно на землю. Естественно, рабочим телом его двигателя был порох, поэтому его нельзя назвать жидкостным в полном смысле слова, однако химическим и реактивным - точно можно. Этот фантастически талантливый самоучка даже рассчитал способы обеспечения программированного режима горения пороха, разработал методы сжигания, а также - устройства, подающие топливо и регулирующие этот процесс с помощью автоматических часов. Его именем сегодня названа улица в Харькове и кратер на Луне.

* В 1903 году Циолковский, школьный учитель, философ-космист и член физико-химического общества из российской глубинки, все эти наработки объединил в одно целое: он разработал ракетодинамику, а также придумал жидкостный реактивный двигатель (ЖРД) с горючим на основе кислорода и водорода, который, по его задумке, должен был быть установлен на трехступенчатой ракете.

* Первый работающий экспериментальный ЖРД построил американский изобретатель Роберт Годдард в 1926 году. В 1931—1933 ЖРД в СССР разрабатывал и запускал инженер Цандер, по происхождению балтийский немец,в 1939 году были произведены лётные испытания крылатой ракеты 212 с двигателем ОРМ-65.

* Наибольших успехов в разработке ЖРД добились немецкие конструкторы. Они создали целый ряд двигателей для ракет военного назначения: баллистической Фау-2, зенитных «Вассерфаль», «Шметтерлинг», «Рейнтохтер R3». В Третьем рейхе к 1944 году впервые в истории была создана новая отрасль индустрии — ракетостроение, под общим руководством В. Дорнбергера. Военные историки рассказывают, что немецкие ядерные и ракетостроительные разработки после капитуляции Германии частично попали в руки США, а частично - достались СССР.

* Первые искусственные спутники и пилотируемые космические аппараты были выведены на орбиту с помощью советского ЖРД Р-7, разработанного под руководством опять же украинцев – житомирянина Сергея Королёва и одессита Валентина Глушко в 1957 году.

* Американцы свой первый корабль серии «Аполлон» запустили только в 1969 году, однако сразу - с учетом всех предыдущих наработок и достижений человечества. Ракета-носитель «Сатурн-5», первая ступень которой была оснащена пятью двигателями F-1, по настоящее время является самым мощным среди однокамерных ЖРД, уступая по тяге только четырёхкамерному двигателю РД-170, разработанному КБ «Энергомаш» в Украине в 1976 году.

* Ученые считают, что ЖРД будут востребованы ещё очень долго, потому что никакая другая техника не в состоянии более надежно и экономично поднять груз с Земли и вывести его на околоземную орбиту. Они безопасны с точки зрения экологии, особенно те, что работают на жидком кислороде и керосине. Но для полетов к звездам и другим галактикам ЖРД непригодны. На жидкостных двигателях можно разогнать корабль до второй космической скорости, что позволит долететь разве что до Марса, но полет будет весьма продолжительным. А это, в свою очередь, ставит перед разработчиками множество других почти неразрешимых сегодня проблем.

* Двигатель Дракона Маска - это усовершенствованный ЖРД. Если он собирается покорять с ним Марс, стартовать придется даже не с земной, а с лунной орбиты. Предварительно нужно будет построить базу на Луне и порт на окололунной орбите, решить проблемы защиты экипажа от радиации и создать в корабле пригодную для жизни экосистему. И путешествие это - при использовании сколь угодно усовершенствованного ЖРД - будет однозначно в один конец...

Новая эра - частные космические извозчики

Оптимисты над россиянами посмеиваются. Потому что имеют свои аргументы в пользу того, что с этим первым пилотируемым Crew Dragon действительно наступила новая эпоха в освоении космоса.

Этих аргументов куда меньше, чем у критиков проекта, и они не столь... явные, не столь убедительные. На первый взгляд. Потому что, если окунуться в проблему глубже, посмотреть шире и как бы "с высоты птичьего полета", то есть - глобально, исторически, с точки зрения не прагматической выгоды сегодня-на-сегодня, а мечты (да-да, мечты!) о дне послезавтрашнем, Crew Dragon все же символ прорыва.

И вот почему.

Чем занимались писатели-фантасты еще с довоенных времен 20-го века? Конструировали мир, в котором космические полеты дело привычное и вся Вселенная подвластна человеку.

В научно-фантастической литературе уже разработано все: и супер-двигатели в супер-кораблях, которые в считанные дни-месяцы в состоянии добраться в любую точку мира; и универсальные средства связи; и экологические системы, которые позволяют выжить человеку в самых, казалось бы, невозможных условиях. В наших любимых книжках на Марсе цветут яблони, а возле Проксимы Центавра, как греки две с половиной тысячи лет назад по берегам Средиземного моря, человечество основало колонии. Космос обжит, исследован, покорен. И мы уже привыкли к нему - покоренному. И просто ждем, когда уже можно будет купить билет в бездну и отправится за приключениями.

А Маск - не ждет. Не важно, кто он и что может. Важно то, что он демонстрирует всему миру: человек может захотеть и сделать то, что хочет. Может поставить "на уши" весь мир своими эксцентричными выходками. Может отправить в космос просто машину, по приколу, а может - на полном серьёзе - построить собственный космический корабль и отправить его... пока всего лишь на МКС, но...

Но Маск не просто мечтает и делает. Он следует какому-то внутреннему порыву, который понятен тем, кто зачитывался Азимовым, Гарисоном и Шекли. Он позволяет тем, кто уже мчался автостопом по Галактике в своем воображении понять, что никакая это, в конце концов, уже не фантастика, а самая что ни на есть реальная реальность. Он уже мчится. И ему не мешают проблемы, которые еще не решены на земле. Ни коронавирус, ни протесты на улицах, ни голодные африканцы, ни нескончаемые кровавые войны. Потому что, если обращать внимание на все эти беды и несчастья, никогда-никогда не воплотить в жизнь нечто большее, чем просто мечта.

Маск - и не он один, просто сегодня его имя стало в этом смысле мемом - ликвидировал монополию государства на владение космическими технологиями. Он пришёл, посмотрел на все эти технологии, перед которыми замирают в восторге обыватели, и сказал: ну и что тут такого особенного? Да ничего! Я тоже так могу! А может - и лучше. Как ребенок, у которого нет предубеждений. Которому нравятся сложные игрушки. Который любит их ломать, чтобы разобраться, в чем тут дело. А потом - ремонтировать и строить. Его критикуют, над ним смеются, его поливают грязью, а он улыбается своей детской улыбкой и прет вперед, как вездеход по неизведанной планете.

И рожает детей, которым хочет подарить вселенную.

И поэтому становится символом. Даже не прогресса, нет. Символом приоритета не утилитарных целей над занудной мирской суетой.

Маск и все, кто уже создал и еще создаст частные космические компании; кто закладывает основы мира, в котором корабль можно будет купить, как машину в салоне, на любой вкус и на любые деньги; кто требует свободы передвижения в космосе, как прежде уже требовали такой же свободы, скажем, в морях и океанах - они своими инициативами уже переформатировали наш мир.

Дело не в том, насколько и нновационен сам Дракон. Дело в том, что он больше не принадлежит НАСА. Или Роскосмосу. Не Маск будет проситься на государственный "Аполлон" или "Союз" покататься, а НАСА и Роскосмос будут покупать у Маска билет на его корабль. На его собственный частный корабль, который может лететь, куда хочет по желанию своего владельца. Теперь Маск может продать билет тому, кто заплатит больше. Или просто тому, кто ему больше нравится.

И тут вот какая штука: Маск хочет на Марс. Он так хочет на Марс, что готов на что угодно, лишь бы решить все проблемы и добиться своего. И не важно, что нет на Марсе ничего такого, что было бы так уж необходимо человечеству сегодня. Не важно, какую цену придется заплатить. Не важно даже, что лететь придется в одну сторону. Он хочет - и все уже верят, что он полетит. Потому что он хотел свой корабль - и построил его несмотря ни на проблемы, ни на шквальную критику. И показал всему миру, как его корабль стартует, как выходит на орбиту, как пристыковывается к МКС и как виртуозно садится первая многоразовая ступень.

И множество людей уже стоят в очередь на марсианский рейс. Хотя светит он человечеству не ранее 30-го года. В лучшем случае. Но что такое 10 лет перед такой амбициозной мечтой?

Мы, любители фантастики времен 60-80-х прошлого века, создатели КЛФ-ов и Великого Кольца клубов, мы ждали Маска практически 40 лет! Нам обещали управиться за 20, а прошло 40, но мы дождались! И, всматриваясь в романы Азимова, как в библию освоения вселенной, мы видим, как работает история. Мы видим, что история работает. По Азимову. Медленно, но уверенно. И потому - мы знаем, что будет дальше. А Маск показывает нам, что Азимов прав в своих прогнозах. Пусть и немного поспешил с графиком. Или мы немного медлим.

И мы понимаем, что, если бы меньше воевали - уже наслаждались бы видами Земли через панорамные окна орбитальной станции.

Понимаем, что, если бы меньше тратили денег на танки и Грады - уже имели бы космический лифт.

А с одного континента на другой могли бы уже добираться за пару часов.

И весь пластик уже собрали бы, чтобы не травились ни мы, ни дельфины с китами.

И то, что россияне пытаются построить ракетный двигатель, который даст нам - всем землянам - возможность выйти за границы Солнечной системы - это было бы очень здорово, если бы не было опасений, что этот ядерный двигатель опять, прежде всего, используют в своих целях военные...

Маск абсолютно точно не строит военных планов. И поэтому его хайп, пиар, популизм и шоу - рождают у людей улыбку восторга. Он развлекает человечество, параллельно делая вещи, которые можно потрогать, взвесить, лизнуть и куснуть.

Мрачный и таинственный Тесла ему в этом плане и в подметки не годится. А уж глубоко законспирированные, в глубокой тайне строящие никому не ведомые ядерные планы россияне\славяне - и рядом не стояли.

Лунный пирог и космические цап-царапки

Трамп вместе с НАСА обнародовали манифест, в котором пытаются определить правила сожительства земных держав-лидеров на Луне и в космосе. О тех, кто не имеет космических технологий, речь вообще не идет. Европейский Союз, Япония, Китай, Индия, США и Россия хотят поделить пирог между собой. И выясняют, кто на что готов ради то ли мира, то ли войны в космосе.

Когда-то несколько сверх-держав поделили планету, превратив остальных в колонии и выжав из них все, что было можно. И вот, бывшие колонии именуются третьим миром и пожинают горькие плоды господства сильных мира сего на их территориях. Сегодня история может повториться в границах Солнечной системы с отражением опять же на земном шарике. Потому что кто-то получит доступ к межпланетным ресурсам, а кто-то - не сможет.

Многие имеют надежду (или опасения) что коронавирус изменит соотношение сил и правила игры на планете. Кто-то надеется, что "большие" экономики рухнут, рухнет созданная 200-300 лет назад финансовая система, и для "маленьких" откроется новое окно возможностей. В том числе - и в космосе. И вот тут как раз и нужны такие себе Маски, которые могут построить для имеющих средства собственные космические корабли для освоения Солнечной системы и контроля над ресурсами. Частный флот. Контрабандный. Пиратский.

Думаю, Маск не рассчитывает на такой поворот. Но он, этот поворот, уже произошел. В этом и суть взлетевшего Дракона Маска...

Ирина Шевченко, Изюм, InfoKava









