Фонд соцстрахования: как получить компенсацию утраченного заработка из-за карантина

Фонд социального страхования Украины занимается более 12 миллионами работающих украинцев. Поэтому обнародовал разъяснение относительно получения компенсации утраченного заработка за время изоляции от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

Так, в период карантина кроме привычных выплат Фонд соцстрахования оказывает помощь по дополнительным страховым случаям — в частности, в случае изоляции от COVID-19.

“Право на получение этой выплаты имеют все застрахованные лица, то есть каждый трудоустроенный. Такая помощь финансируется Фондом в случае самоизоляции под контролем или пребыванию в специализированных учреждениях здравоохранения в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, а также локализацию и ликвидацию ее вспышек и эпидемий”, — говорится в сообщении.

Поэтому исключительным основанием для ее начисления является выданный в установленном порядке больничный листок с указанием причины нетрудоспособности “изоляции от COVID-19-11”. Выдача соответствующих больничных сегодня урегулирована.

Кроме того, Минздрав рекомендовал учреждениям здравоохранения осуществить замену предварительно выданных в связи с самоизоляцией справок на листки нетрудоспособности. Срок выдачи таких листков нетрудоспособности в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и отраслевым стандартам в сфере здравоохранения составляет 14 дней. Как и в общих случаях, больничный сначала выдается на пять дней с последующим продлением.

“Чтобы получить от Фонда помощь, необходимо передать полученный листок нетрудоспособности с указанием причины нетрудоспособности „изоляция от COVID-19-11“ своему работодателю”, — сообщают в Фонде.

В свою очередь работодатель на основании полученного от работника больничного листа оформляет заявление-расчет, в котором указывает причину нетрудоспособности — 11, то есть изоляция от COVID-19, и передает ее в Фонд финансирования. Сделать это можно дистанционно.

Добавим, что размер помощи от Фонда по таким больничным листам составляет 50% средней заработной платы и не зависит от продолжительности страхового стажа работника. ФССУ осуществляет финансирование, начиная с шестого дня, первые пять дней оплачиваются работодателем.

Однако, для медицинских работников компенсация утраченного заработка за время изоляции от COVID-19 осуществляется Фондом в размере 100% среднего дохода и также не зависит от продолжительности страхового стажа.

Напомним, что Фонд социального страхования Украины дополнил перечень причин временной нетрудоспособности изоляцией от COVID-19, по которым осуществляет финансирование пособий.











