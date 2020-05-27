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Бизнес / Финансы
27-05-2020, 06:00
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Украина получит от МВФ очередной кредит на $5 млрд по программе stand-by

Международный валютный фонд и Украина предварительно договорились о предоставлении кредита в размере 5 миллиардов долларов по новой программе финансирования stand-by. Средства будут направлены на преодоление последствий пандемии COVID-19. Соглашение должно утвердить руководство МВФ. Окончательное решение ожидается в ближайшие недели.

Договоренности достигнуты на уровне персонала, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление Иванны Владковой Холлар, которая возглавляет команду сотрудников МВФ в переговорах с Украиной.

"Новый SBA запрошенным объемом SDR 3,6 млрд (что эквивалентно $5 млрд) направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия шока COVID-19, одновременно консолидируя сделанные до сегодняшнего дня достижения и продвигая вперед важные структурные реформ с целью уменьшения основных уязвимостей", – прокомментировала глава миссии.

Она подчеркнула, что программа, рассчитанная на полтора года, будет обеспечивать способность Украины вернуться к росту и возобновить более широкие реформы, когда кризис закончится. Ожидается, что это станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки.

Соглашение еще должно утвердить руководство фонда и совет исполнительных директоров. Его рассмотрят в ближайшие недели.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий возвращать банки бывшим владельцам. В частности, это касается и ПриватБанка. Этот документ был последним требованием МВФ для получения Украиной кредита.

Источник: obozrevatel



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