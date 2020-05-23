Курс валют

Новости

Все новости
Бизнес / За рубежом
Вчера, 23:23
64
Версия для печати

Чехия возобновила выдачу рабочих виз украинцам, но Украина не готова

Европа постепенно, вместе со всем миром, ослабляет воздействие карантина. Начала это делать и Чехия, в которой работает достаточно много украинских трудовых мигрантов - страна готова их принимать. Однако пока сложности с возобновлением выдачи виз не урегулированы украинской стороной.

Чешские диппредставительства в Украине возобновили работу консульских отделов, направленную на выдачу рабочих виз гражданам этой страны. Генеральное консульство во Львове начало принимать визовые анкеты и документы в пятницу, 22 мая, Посольство ЧР в Киеве откроет консульский отдел в понедельник, 25 мая.

«После повторных переговоров с украинскими властями нам удалось достичь договоренности и частично возобновить визовый процесс. Чешская экономика нуждается в украинских работниках. Мы стремимся упростить ситуацию чешскому здравоохранению и сельскому хозяйству, которым не хватает сезонных работников из-за рубежа», отметил в пятницу глава МИД Чехии Томаш Петршичек.

Прямо на территории Чехии смогут подать заявление на продление ВНЖ украинские высококвалифицированные кадры в области здравоохранения, в сфере социальных услуг, а также научные сотрудники, студенты и их родственники, которые на данный момент находятся в Чешской Республике. «Подача документов посредством визовых центров в Украине пока не представляется возможной, так как центральные украинские власти в связи с эпидемиологической обстановкой не дали разрешение на возобновление их работы», - объяснил замминистра иностранных дел Мартин Смолек.

Источник: Чешское радио

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Жители Украины считают мову важным атрибутом независимости
Что делали два миллиона украинских ФОПов в 2019 году. Статистика и аналитика
Лучшее за неделю
Мультимедиа
У Медведчука заявили о взрыве возле офиса и пострадавших, но полиция опровергает
Блокбастер в квартире снял украинский режиссер Василий Москаленко
Коронавирус. Детей от суррогатных мам не могут забрать биологические родители
В Кении спасли малыша-носорога, и он покорил Сеть
В парках Сингапура теперь будут бегать патрульные роботы
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт