Европа ввела особые правила поведения в аэропортах

Так или иначе, многие украинцы намерены возобновить свои поездки и полёты в европейские страны как только всё немного стабилизируется. Поэтому нелишне будет знать, как же изменились правила пребывания, к примеру, в аэропортах. А изменения есть.

Встречающие и провожающие теперь не смогут заходить в терминалы, пассажирам и персоналу придется носить маски, а авиакомпании должны будут стимулировать заболевших путешественников не приезжать в аэропорт.

Эти меры предусмотрены новым руководством по обеспечению безопасности здоровья при пользовании авиатранспортом, который по заказу Еврокомиссии разработало Европейское агентство по безопасности авиации (EASA) и Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC).

27-страничный документ описывает рекомендации для пассажиров и работников авиации в условиях пандемии COVID-19 и охватывает все этапы путешествия — от выезда в аэропорт до выходы из терминала по прилету. Вот его ключевые моменты.

Перед вылетом

Авиакомпании должны будут стимулировать пассажиров, которые имеют признаки COVID-19, например, температуру, одышку, потерю вкуса или запаха, оставаться дома и вообще не выезжать в аэропорт. В качестве таких мер названы возможность бесплатного перебронирования билета или его отмены при предъявлении справки от врача.

Также руководство запрещает встречающим и провожающим заходить в терминал. Доступ в аэровокзал теперь будет только у пассажиров и работников, задействованных в работе объектов.

Пассажирам, которые имеют признаки болезни или нарушают установленные правила гигиены, могут отказать во входе в терминал или посадке в самолет. В EASA ожидают, что в ближайшее время увеличится число пассажиров-дебоширов из-за ввода новых правил, т.к. путешественники могут конфликтовать из-за того, что кто-то из них не выполняет рекомендации.

В аэропорту

При входе в аэропорт у пассажиров и работников может проверяться температура тела, а те, у кого температура превышает 38°C должны направляться на дополнительный контроль. Однако EASA обращает внимание, что у этой меры довольно низкая эффективность.

Это связано с тем, что многие заболевшие COVID-19 не имеют температуры, датчики требуют регулярной калибровки, температуру можно уменьшить с помощью приема жаропонижающих средств. В результате такая проверка может создать ошибочное чувство безопасности при несоблюдении других мер. Из-за этого EASA советует тратить средства на другие средства обеспечения безопасности здоровья.

Среди них — более тщательная уборка в зданиях, установка защитных экранов на стационарных стойках, например, регистрации или паспортного контроля.

Между людьми должна соблюдаться дистанция 1,5 метра. Для определения дистанции на пол могут наноситься специальные метки.

Открытие пунктов торговли за исключением важных сервисов (вероятно, имеются в виду аптеки) в аэропортах отложено. При этом операторы должны обеспечить пассажиров бесплатной питьевой водой.

Средства защиты для пассажиров и персонала

Ношение маски рекомендовано после входа в терминал, в самолете и до выхода из аэропорта по прилету в место назначения. Исключение сделано только для детей до 6 лет и взрослых, которые не могут носить маски по показанию здоровья.

Персонал, который общается с пассажирами, должен дополнительно иметь перчатки, а сотрудники службы авиационной безопасности — защитные прозрачные экраны на лице.

Форма должна меняться каждый день. Допускается отступать от этого требования, если поверх формы надевается защитный костюм.

Операторы аэропортов должны обеспечить возможность приобретения маски пассажирами, если они не смогли ее купить до приезда в терминал. Также авиакомпании должны иметь необходимый запас масок на борту и одноразовые пакеты для их утилизации после полета.

Посадка в самолет

У выхода на посадку аэропорты должны будут разместить дезинфекторы для рук. Если посадка проводится с использованием автобусов, их число должно быть увеличено для обеспечения достаточной дистанции. Если посадка производится пешком или через телетрап, в самолет будут запускаться пассажиры от последнего ряда к первому.

На борту самолета

EASA не ограничивала число мест в самолетах, которые могут продавать авиакомпании. Однако если позволяет загрузка и балансировка самолета, путешественники должны рассаживаться как можно дальше друг от друга.

Авиакомпаниям рекомендовали обеспечить перевозку в салоне меньшего числа ручной клади путем стимулирования сдачи вещей в багаж.

Бортпроводники должны обеспечить отсутствие очередей в проходах и около туалетов, при этом один из туалетов рекомендовано резервировать для потребностей экипажей.

Сервис на борту должен быть ограничен для уменьшения взаимодействия между людьми. Запрещена продажа Duty Free и других товаров кроме предварительно упакованной или запечатанной еды. По возможности, авиакомпании должны отказаться от оплаты наличными и перейти на использование банковских карт.

Также на борту самолета при наличии технической возможности следует увеличить подачу свежего воздуха взамен рециркуляции. Запрещено держать пассажиров в салоне более 30 минут, если вентиляция не обеспечена должным образом.

Источник: avianews.com