В Украине продолжается спад промышленного производства

В Украине продолжается спад промышленного производства. В первую очередь, падение производства связывают с карантином и пандемией коронавируса, но есть и другие факторы.

Спад промышленного производства в апреле 2020 года, на фоне карантина, против аналогичного периода прошлого года ускорился до 16,2%, тогда как по сравнению с мартом этого года промпроизводство сократилось на 12,8%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.

При этом, с корректировкой на эффект календарных дней падение промпроизводства в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 16,7%, а по сравнению с мартом, с учетом сезонной коррекции, падение составило 6%.

Всего в январе-апреле этого года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,9%, в частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров - на 6%, перерабатывающей - на 8,7%, снабжении электроэнергией, газа и кондиционированного воздуха - на 8%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, спад промышленного производства в прошлом году достиг 1,8%.

Источник: УНН