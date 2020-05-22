Миграционная служба ослабляет карантин, но не во всех регионах

С 25 мая Государственная миграционная служба Украины ослабляет ограничения, установленные в связи с введением в Украине карантина. Об этом миграционная служба сообщила на официальном сайте.

Уточняется, что:

подавляющее большинство территориальных подразделений ГМС работать по обычному графику работы (кроме подразделений Киева и Киевской области, подразделений в Волынской, Закарпатской, Ривненской и Черновицкой областях);

сняты ограничения относительно порядка предоставления административных услуг - граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства смогут получить любую услугу, предоставляемую ГМС (кроме указанных областей);

восстанавливается работа сервиса «Электронная очередь» (кроме указанных областей).

В то же время, Миграционная служба просит во время посещения подразделений следовать рекомендациям Министерства здравоохранения Украины относительно уменьшения влияния и передачи вирусной инфекции, пользоваться защитной маской, перчатками и дезинфицирующими средствами и не создавать скопления людей в подразделении, а также соблюдать безопасного расстояния между людьми (из расчета не более одного человека на 10 кв. метров) и избегать контакта со всеми, кто имеет признаки ОРВИ.