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Вчера, 22:14
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Миграционная служба ослабляет карантин, но не во всех регионах

С 25 мая Государственная миграционная служба Украины ослабляет ограничения, установленные в связи с введением в Украине карантина. Об этом миграционная служба сообщила на официальном сайте.
Уточняется, что:

  • подавляющее большинство территориальных подразделений ГМС работать по обычному графику работы (кроме подразделений Киева и Киевской области, подразделений в Волынской, Закарпатской, Ривненской и Черновицкой областях);
  • сняты ограничения относительно порядка предоставления административных услуг - граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства смогут получить любую услугу, предоставляемую ГМС (кроме указанных областей);
  • восстанавливается работа сервиса «Электронная очередь» (кроме указанных областей).

В то же время, Миграционная служба просит во время посещения подразделений следовать рекомендациям Министерства здравоохранения Украины относительно уменьшения влияния и передачи вирусной инфекции, пользоваться защитной маской, перчатками и дезинфицирующими средствами и не создавать скопления людей в подразделении, а также соблюдать безопасного расстояния между людьми (из расчета не более одного человека на 10 кв. метров) и избегать контакта со всеми, кто имеет признаки ОРВИ.

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