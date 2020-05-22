В Минцифры пообещали открытие банковских счетов онлайн

Вскоре банковский счет можно будет открыть онлайн - такое обещание обнародовало ведомство на официальной странице в Фейсбуке.

Сегодня, 22 мая, вступило в силу соответствующее Положение Нацбанка об осуществлении банками финансового мониторинга.

Что это значит? В Минцифры объяснили.

Вскоре появится возможность открытия счетов в банке на основании удаленной идентификации и верификации клиентов. Каждый человек сможет полноценно верифицировать себя

в режиме видеотрансляции

или с использованием системы BankID НБУ, накладывая э-подпись на копию идентификационного документа

Для нерисковых деловых отношений будет доступна упрощенная система верификации:

с помощью Системы BankID НБУ

наложения электронной подписи на копию документаздийснення первого платежа на символическую сумму на отдельный счет банка по собственному

считывания данных с бесконтактного электронного носителя, имплантированного в ID-карту или биометрический паспорт, с помощью смартфона и фиксации этой операции

идентификация данных, полученных из бюро кредитных историй.

Минцифра также будет помогать Национальному банку Украины и банкам с функционалом удаленной идентификации и верификации клиентов, прежде всего с использованием приложения "Дія" (в частности, формирование электронных паспортов), а также с подключением банков к интегрированной системе электронной идентификации.