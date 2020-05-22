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Бизнес / Финансы
Вчера, 20:22
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В Минцифры пообещали открытие банковских счетов онлайн

Вскоре банковский счет можно будет открыть онлайн - такое обещание обнародовало ведомство на официальной странице в Фейсбуке.
Сегодня, 22 мая, вступило в силу соответствующее Положение Нацбанка об осуществлении банками финансового мониторинга.
Что это значит? В Минцифры объяснили.
Вскоре появится возможность открытия счетов в банке на основании удаленной идентификации и верификации клиентов. Каждый человек сможет полноценно верифицировать себя

  • в режиме видеотрансляции
  • или с использованием системы BankID НБУ, накладывая э-подпись на копию идентификационного документа

Для нерисковых деловых отношений будет доступна упрощенная система верификации:

  • с помощью Системы BankID НБУ
  • наложения электронной подписи на копию документаздийснення первого платежа на символическую сумму на отдельный счет банка по собственному
  • считывания данных с бесконтактного электронного носителя, имплантированного в ID-карту или биометрический паспорт, с помощью смартфона и фиксации этой операции
  • идентификация данных, полученных из бюро кредитных историй.

Минцифра также будет помогать Национальному банку Украины и банкам с функционалом удаленной идентификации и верификации клиентов, прежде всего с использованием приложения "Дія" (в частности, формирование электронных паспортов), а также с подключением банков к интегрированной системе электронной идентификации.

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