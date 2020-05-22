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Вчера, 18:20
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НБУ выпустил банкноту в 1000 гривень из серебра

Нумизматы получили интересное известие: Национальный банк Украины 20 мая 2020 выпустил сувенирную банкноту из серебра, которая воспроизводит дизайн банкноты номиналом 1000 гривень образца 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Сувенирная банкнота изготовлена ​​из серебра 999,9 пробы, масса - не менее 124,4 г, размеры - 133 × 66 × 1,35 мм, тираж - 300 штук.

Элемент отделки банкноты - голограмма.

На лицевой стороне изображен портрет Владимира Вернадского (1863-1945) - всемирно известного ученого-естествоиспытателя, основоположника комплекса современных наук о Земле - геохимии и биогеохимии, мыслителя, философа, первого президента Украинской академии наук
На обратной стороне - здание Президиума Национальной академии наук Украины.
На первом этапе реализация данной банкноты состоится через электронные аукционы на Универсальной товарной бирже "Контрактовый дом УМВБ". О проведении аукционов НБУ сообщит дополнительно.

Не проданные на электронных аукционах серебряные банкноты поступят для продажи через существующие каналы реализации нумизматической продукции Нацбанка.

Согласно официальной стоимости грамма серебра на сайте НБУ и учитывая вес сувенира, только его металл будет стоить около 1840 грн.

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