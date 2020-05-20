В Украине возобновляют пассажирские перевозки - как это будет выглядеть

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в сети Фейсбук написал о результатах заседания Кабмина по восстановлению работы транспорта в Украине. Это долгожданное решение выглядит так, пишет Криклий.

"Работа транспорта в Украине постепенно восстанавливаться уже с 22 травня.Сьогодни Правительство приняло ли ожидаемое решение за все время карантина. Мы много к нему готовились, ведь безопасность и здоровье - это найважливише.Отже, регионы, где за последние 7 дней в 100 тыс. населения насчитывается в среднем менее 12-ти новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА тестов составляет более 12-ти, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавируса, составляет менее 50%, могут ослабить противоэпидемические мероприятия и пос упов восстанавливать работу транспорта ", - сообщил министр.

Итак, восстанавливаются:

с 22 мая - регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластному и международном сообщении, с 25 мая - перевозки пассажиров в метро;

с 1 июня - железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении;

с 1 июня - межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Если перевозка осуществляется в регион, где еще нет ослабление карантина, заполненность мест должна составлять не более 50% при условии рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади.

с 15 июня - принятие и отправление воздушных судов, выполняющих регулярные пассажирские перевозки авиационным транспортом.

Обязательные требования безопасности остаются неизменными:

- масочный режим;

- температурный скрининг работников;

- постоянная дезинфекция транспорта.

Сам срок карантина продлен до 22 июня.