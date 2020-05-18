Украинские порты в 2020 году перевалили 5 млн тонн грузов: рост на 12,6%

Операторы в морских портах за январь-апрель 2020 года перевалили 55 миллион тонн грузов, что на 12,6%, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий Экономической правде.

Более половины от общего объема грузов, прошедших через морские порты Украины за этот период, составили зерно и руда.

В частности, за 9 месяцев текущего года портами перевалено более 37,6 млн тонн зерновых грузов — на 36,9% больше аналогичного периода 2018 года.

Второе место по объемам заняла перевалка руды: за 9 месяцев порты перевалили 26,987 млн тонн, что на 32% больше аналогичного периода прошлого года.

Кроме того, в среднем на 10% выросла перевалка химических и минеральных удобрений и наливных грузов (нефти и нефтепродуктов, масла и других).

По данным АМПУ, сохраняется тенденция к росту обработки контейнеров — она увеличилась на 21%, до 713 тысяч TEU.

Основой положительной динамики перевалки остаются экспортные грузы.

Лидерами по объемам перевалки стали 4 порта, которые обработали более 87% всех грузов. Традиционно список возглавил порт "Пивденный", который перевалил более 38,5 млн тонн, на 28,4% больше показателя за такой же период 2018 года. Порт "Николаев" перевалил более 23,8 млн тонн (+20,4%), "Черноморск" — 18,8 млн т (+24,3%), "Одесса" — более 18,1 млн т (+17,5%).

При этом самый большой прирост судозаходов за период наблюдался в портах "Ольвия" (+31,7%), "Черноморск" (+20,2%) и "Херсон" (+15,7%).







