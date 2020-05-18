Польша отказались продлевать контракт на транзит российского газа в Европу

Уже с 17 мая газопровод "Ямал-Европа", по которому поставляли 33 млрд кубометров российского газа, не функционирует на полную силу. В российском "Газпроме" уже признали проблему и подтвердили, что контракт фактически истек. Об этом сообщает Reuters.

Пресс-секретарь "Газпрома" Сергей Куприянов прокомментировал расторжение контракта на транзита с Польшей. Он уверил, что Россия сможет транспортировать газ по газпроводу через Польшу, который идет в Германию, но на новых условиях — теперь "Газпрому" придется бронировать на аукционах краткосрочные транзитные мощности у польского оператора Gaz-System.

Важно отметить, что на польский газопровод приходится пятая часть поставок российского газа в Европу. Этот транзитный контракт заключен еще в 1996 году и действует до 2022 года — Польша не могла преждевременно разорвать его из-за больших штрафов.

Соглашение предполагает поставку около 10 млрд кубометров газа в год, из которых 8,7 млрд кубометров в год обязана отбирать Польша для внутренних нужд. Цена отбираемого газа в этом контракте была зафиксирована на момент его подписания, и Польша считает эти цены нерыночными.

В Варшаве не собираются продлевать и этот контракт. Страна готовится полностью перейти на поставки из США и Норвегии, откуда в настоящее время строит газопровод. Р

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Источник: online.ua







