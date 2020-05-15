Газпрому конец: его делами теперь будет заниматься Елена Зеркаль

Советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль отныне будет заниматься международными арбитражами и производствами компании в спорах с ПАО "Газпром" и по делам против Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

“Советник председателя правления НАК „Нафтогаз Украины“ Елена Зеркаль возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств Нафтогаза в спорах с ПАО „Газпром“ и по делам против Российской Федерации. Соответствующий функционал госпожа Зеркаль получила в связи с трансформацией организационной структуры Группы Нафтогаз”, — сообщили в компании.

О своих новых обязанностях и сама Зеркаль сообщила на странице в Facebook.

“Пришло время сообщить о вопросах, которыми я занимаюсь в Нафтогазе. Стратегическое правовое противостояние с ПАО „Газпром“ и по делам против Российской Федерации. Все мы знаем насколько оно важно для компании и государства. Поэтому отныне я отвечаю за организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств в спорах с ПАО „Газпром“ и в делах против Российской Федерации”, — отметила бывший дипломат.

Она заявила также, что отныне будет заниматься адвокацией интересов компании на международной арене, прежде всего в США, странах-членах и институтах ЕС, и международных организациях.

В 2014-2019 годах в должности заместителя министра иностранных дел Зеркаль занималась вопросами европейской интеграции, в частности, либерализацией визового режима с ЕС, а также представляла Украину в Международном суде ООН и арбитражах по делам против России (о финансировании терроризма и расовой дискриминации, нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву и нарушении иммунитета военных кораблей и членов экипажа).

В течение двух лет она была привлечена к работе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года, а также принимала активное участие в трехсторонних переговорах Украина-ЕС-Россия по заключению “зимнего пакета” в 2014-2015 и 2015-2016 годах.

Ранее в Нафтогазе международный арбитраж против Газпрома занимался Юрий Витренко.

Напомним: директор “Нафтогаза Украины” Юрий Витренко сообщил о сокращении своей должности 13 мая. Витренко утверждает, что его уволят через два месяца и что причина этого — борьба с “Газпромом”.

Витренко раскритиковал в этом контексте председателя правления “Нафтогаза Украины” Андрея Коболева.





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Новые юридические инициативы Нафтогаза к российскому Газпрому на 17,3 млрд долларов включают вопросы по убыткам от операций с долгом РосУкрЭнерго и по активам компании в Крыму. Об этом на своей странице в Facebook написал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко. "Осенью должны быть арбитражные слушания в Гааге по активам в Крыму. С нашей стороны мы уже подали исковые требования на сумму более 8 млрд долл. (с процентами). Они в достаточной мере обоснованные и подтвержденные выводами авторитетных международных экспертов. Нужно теперь не провалить слушания и адекватно отвечать на контраргументы российской стороны", - сообщил Витренко. По его словам, в ближайшее время должен быть официально поставлен вопрос к Газпрому о переносе точек передачи газа для европейских потребителей, разблокировка экспорта газа независимыми добытчиками в РФ, транзита газа из Средней Азии. "Если Газпром не согласится, в арсенале Нафтогаза есть необходимые юридические возможности, в частности жалоба в антимонопольный орган ЕС и новый арбитраж с Газпромом", - отметил Витренко. Также он сообщил, что в ближайшее время Нафтогаз должен "поставить вопрос о возмещении убытков от операций с долгом РосУкрЭнерго, из-за которыхе было потеряно миллиарды долларов". "Все эти инициативы были разработанные нашей командой и формально представлены. Теперь дело за реализацией. Напомню, экономический эффект от них составляет 17,3 млрд долл., и это в дополнение к сумме арбитража по активам в Крыму", - добавил Витренко. Напомним, ранее Витренко сообщил, что в компании сформулировали и представили на согласование Наблюдательному Совету Нафтогаза дополнительные "вопросы" к Газпрому на сумму еще 17,3 млрд долларов.











