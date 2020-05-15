В Херсоне нашли рабов на мусорной свалке, среди них - семеро детей

В Херсоне на мусорной свалке полицейские выявили 25 работников из Закарпатской области, среди которых семеро детей. Заробитчане прибыли в Херсон из Мукачева. Они собирали и сортировали мусор, жили рядом со свалкой в лачугах. Информация о данном факте внесена в журнал единого учета, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

В Херсоне в рамках профилактических мероприятий с целью недопущения использования нелегального детского труда и выявления нарушений трудового законодательства состоялась проверка на территории городской свалки.

Отмечается, что на самой свалке города правоохранители выявили несколько семей - 18 взрослых и 7 детей в возрасте от 2 до 12 лет:

«Во время проверки документов полицейские установили, что все приехали из Мукачево Закарпатской области. Взрослые объяснили, что прибыли в Херсон на заработки: они собирали и сортировали мусор. Жили рядом со свалкой в лачугах, где нет ни света, ни воды, ни каких-либо элементарных условий для проживания детей. Рядом со своим местом жительства работники создали еще одну свалку из того, что они сортировали. Взрослые и дети имели крайне запущенный вид. Для проверки состояния здоровья детей их поместят в больницу, где окажут всю необходимую помощь», - говорится в сообщении.







