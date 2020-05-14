В этом году будем с хлебом: Петрашко прогнозирует 65-68 млн тонн

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко рассказал, что в Министерстве прогнозируют несколько сценариев по сбору урожая в этом году, из-за засухи наиболее реалистичный - 65-68 тонн сбора. Об этом он сообщил во время брифинга представителей правительства после заседания Кабмина.

"Конечно, риск есть (потери урожая, - ред.). Засуха действительно является фактором. Сейчас хорошо, что пошли дожди и частично ситуация исправляется. Но это бывает каждый год, знаете, битва за урожай - она происходит постоянно. На данный год мы, понятно, что прогнозируем несколько сценариев. Наиболее реалистичный по сбору урожая - предполагает 65-68 миллионов тонн сбора", - сказал Игорь Петрашко.

Он отметил, что эти показатели ниже, чем в прошлом году, но это все равно существенные объемы, которые позволят Украине обеспечить продовольственную безопасность и сохранить статус великой экспортной страны.

Напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о наличии шестимесячного запаса в Украине пшеницы и отсутствия необходимости ограничения экспорта этой культуры.







