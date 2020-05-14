Закон про банки: Рада приняла, народные депутаты заблокировали

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2571-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Соответствующее решение поддержали 270 народных депутатов Украины. Но два депутата это коллективное решение - заблокировали, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предлагается урегулировать вопрос в сфере банковской деятельности и осуществить:

усовершенствования регулирования деятельности банков, в частности путем предоставления Национальному банку необходимых инструментов влияния в этой сфере;

установление особенностей судебного производства по делам об обжаловании решений НБУ об отнесении банка к категории неплатежеспособных, об отзыве у банка банковской лицензии и ликвидации банка, решениях Фонда о введении временной администрации в банке, о начале процедуры ликвидации банка, об утверждении плана урегулирования и любых других решений, принятых в его исполнение;

установление особенностей судебного производства по делам об обжаловании решений НБУ по назначению уполномоченных лиц Фонда, делегировании им полномочий, решений Кабмина, об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, решений Минфина, принятых во исполнение таких решений Кабмина, а также установление четких законодательных предписаний о невозможности приостановления или прекращения начатых на основании таких решений процедур;

усовершенствования регулирования ликвидационной процедуры банков, механизма возмещения убытков (взыскание ущерба) со связанных с банком лиц и других лиц, которыми банку и кредиторам банка был нанесен ущерб (нанесен вред), расширение и совершенствование механизмов участия государства в выводе банка с рынка.



"На сегодняшний день в таблице содержится 241 предложение и поправка, отклонено 11, учтены полностью 186, учтено редакционно 17, учтены частично 8, учтено по сути 19. Комитет предлагает принять законопроект №2571-д", - отметил во время рассмотрения законопроекта председатель профильного комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Добавим, во время рассмотрения законопроекта в сессионном зале присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский.





Напомним

30 марта парламнтари поддержали за основу законопроект относительно функционирования банковской системы.

В свою очередь, 27 апреля, комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики после рассмотрения более 16 500 поправок к законопроекту рекомендовал ВР принять в целом законопроект о банках.

Позже нардепы приняли изменения в Регламент ВР, которые позволили ускорить принятие этого законопроекта. НБУ положительно оценил рассмотрение законопроекта по специальной процедуре.

Как сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, МВФ в течение трех недель предоставит Украине транш после того, как Верховная Рада поддержит во втором чтении законопроект №2571-д.



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Но не все так просто.

Два нардепа - Антон Поляков и Александр Дубинский - зарегистрировали в парламенте проект постановления об отмене результатов голосования за банковский закон, сообщается на сайте Верховной Рады.

Так, внефракционный (был исключен из фракции Слуга народа) народный депутат Антон Поляков зарегистрировал в парламенте в среду, 13 мая, постановление об отмене результатов голосования за закон о банках, который Верховная Рада в этот же день поддержала во втором чтении и в целом. На сайте парламента соответствующий проект постановления получил номер № 2571-д-П. Он был получен и передан на рассмотрение руководству Рады. Текста проекта постановления на сайте Верховной Рады по состоянию на ночь с 13 на 14 мая - нет.

Также проект постановления об отмене результатов голосования за этот закон зарегистрировал и депутат от Слуги народа Александр Дубинский. Текст его постановления на сайте парламента также отсутствует.

Согласно регламенту Верховной Рады, пока парламентарии не рассмотрят эти постановления, закон не может быть подписан председателем Верховной Рады и передан на подпись президенту. Следующее пленарное заседание ВР запланировано на 19 мая.







