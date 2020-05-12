Энергетический кризис в Украине: премьер уверен, что ситуация под контролем

Баланс энергетики в Украине соответствует ситуации, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, информирует Цензор.

По его словам, энергетический баланс в Украине на сегодняшний день надежный, отвечает требованиям и соответствует ситуации.

Он сообщил, что решение Антикризисного энергетического штаба, в который входят специалисты и представители разных ветвей власти, одобрил президент Владимир Зеленский. У него нет ремарок к решению, просит нардепов поддержать работу штаба.

Шмыгаль напомнил, что в новом балансе сокращения предусмотрены во всех направлениях. Отметим, что в энергетический баланс входят атомная энергетика, тепловая, гидроэнергетика, "зеленая" энергия. Сокращения не коснулись только последней.

Шмыгаль объяснил это тем, что из-за кризиса общее потребление сократилось на 9%. Однако "Энергоатом", подчеркнул премьер, не ущемлен. Ни одна из АЭС не выводит реакторы, чтобы преодолеть кризис, плановые ремонты перенесены с осени на весну.



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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль инициирует создание рабочей группы при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, целью которой будет разбирательство относительно выдачи НЭК "Укрэнерго" большого количества разрешений на присоединение к энергосетям, ставшее, по его словам, одной из причин кризиса на энергорынке.

"Готов создать при министерстве рабочую группу, которая разберется, как выдавалось неограниченное количество разрешений на присоединение к энергосистеме, приведшее к таким перекосам, когда мы вынуждены входить в сложные переговоры (с инвесторами в возобновляемую энергетику – ЭР) и когда супердорогая зеленая энергетика вытесняет дешевую атомную", – заявил Шмыгаль на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ во вторник вечером.

"Надо расследовать и разбираться, откуда это взялось", – добавил он.

По его словам, он поддерживает развитие возобновляемой энергетики, но ее цена должна снижаться. "Зеленая энергетика – это очень хорошо, и мы к ней придем, но она должна быть дешевой", – сказал премьер-министр, уточнив, что в четверг он будет встречаться с ключевыми игроками на рынке ВИЭ с тем, чтобы обсудить условия договоренностей по дальнейшему развитию отрасли.

При этом он не исключил, что будут приняты изменения в законодательство, разрешающие генерации из возобновляемых источников продавать свою электроэнергию по прямым договорам.

Также он сообщил, что НЭК "Укрэнерго" будет дано поручение подготовить подробный отчет о состоянии дел по интеграции в ENTSO-E. "Пусть подготовят отчет, где мы сейчас находимся по тем процедурам и выполнению заданий по присоединению к ENTSO-E. Заодно проверим и управляемость компании", – отметил Шмыгаль.



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Кабинет министров не планирует в этом году повышать тариф на электрическую энергию для населения.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль на заседании энергетического комитета парламента передает Интерфакс-Украина.

"Мы не намерены в этом году менять стоимость электроэнергии для населения. Это важный индикатор, он согласован с президентом, и этот вопрос, я считаю, даже не нужно обсуждать", - сказал премьер-министр.



Напомним:

Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что тариф на электрическую энергию для населения останется неизменным до конца 2020 года.

23 апреля и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила о кризисе неплатежей на рынке электроэнергии и "колоссальные" долги участников рынка, в частности, НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель". Задолженность населения перед поставщиками электроэнергии составляет 4,7 млрд грн

29 апреля экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил, что Буславец инициирует остановку трех блоков АЭС и уменьшение производства еще на 5 блоках.

По словам Лещенко, остановка атомных блоков приведет к тому, что не надо будет останавливать работающие на дорогом "зеленом" тарифе солнечные станции олигарха Рината Ахметова.

Позже Буславець заявила, что сокращение работы атомных блоков связано с ремонтными работами, которые являются плановыми и происходят каждый год.

4 мая "Интерпайп" Виктора Пинчука заявил, что в последние дни апреля тарифы на электроэнергию выросли на рекордные 38%.

В компании говорят о "системные действия правительства, направленные на сознательное повышение стоимости электроэнергии в интересах частного монополиста, а не для поддержки всей украинской промышленности".







