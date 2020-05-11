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Бизнес / Энергетика
Вчера, 22:30
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"Северному потоку-2" конец: Польша начала строить газопровод в Норвегию

В Польше объявлено о начале строительства трубопровода Baltic Pipe, который должен соединить газотранспортную систему Польши с норвежской и позволить Польше и Украине получать норвежский газ. Об этом сообщил президент Польши Дуда, говорится в сообщении пресс-службы польского президента.

«Если мы говорим о полной диверсификации поставок газа в Польшу, если мы говорим о полной независимости Польши как потребителя российского газа, то это является вехой на пути к этой независимости», – заявил Дуда.

Трубопровод Baltic Pipe должен пролегать от побережья Норвегии в Данию, а затем через территорию Дании до Балтийского моря и до побережья Польши. Общая пропускная способность трубопровода должна составить 10 миллиардов кубометров газа в год.

Польша ожидает, что строительство Baltic Pipe закончится в 2022 году, а запустят трубопровод 1 октября 2022 года. С помощью этого трубопровода норвежский газ смогут поставлять не только в Польшу, но и в Украину.

Источник: finance



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