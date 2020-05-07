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Общество / Образование
Вчера, 22:52
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Учебный год в школах из-за карантина завершится дистанционно

Карантин удлинил учебный год в школах - послабления, которые начнутся 11 мая, не коснутся школьного обучения. Учебный год в школах завершится дистанционно.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования, передает "Трасса Е-95".

Школьное расписание во время карантина выглядит так:

  • до 31 мая будут проходить занятия;
  • до 1 июля должен быть завершен учебный год;
  • до 15 июня школы завершают оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений и расписаний учебных достижений.
  • в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс.

Выпускники 11 классов получат документ об образовании после прохождения ВНО.

Если учащиеся 1-8, 10 классов не планируют обучаться в другом учреждении образования, школы присылают копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре.

В Минобразования напомнили, что предварительно отменена государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов.

Также для предотвращения распространения COVID-19 ведомство рекомендует воздержаться от проведения последних звонков и выпускных вечеров.

Как известно, Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая. При этом с 11 мая предусмотрено смягчение отдельных ограничительных мер.

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