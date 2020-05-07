Землевладельцы безжалостно уничтожают пчёл в Украине

Как в этом году цвели сады! Черешня была буквально обсыпана крупными соцветиями. Она качала ветвями, унизанными белоснежными цветами, и душа радовалась – скоро будут чудесные плоды.

…А когда она отцвела, выяснилось, что цветы – пустоцветы. Они осыпаются, и теперь черешня печально качает ветвями – плоды только кое-где. Она не виновата – её цветы не опылили пчёлы. Их весеннего деловитого гудения нет: так, кое-где промелькнёт одинокая пчела или шмель.

Беда с пчёлами, говорят, происходит во всём мире. Они исчезают. За последнее десятилетие в природе вымерли 90% диких и 80% "одомашненных" пчёл. В Украине то и дело доносятся вести о массовом уничтожении пчёл. Настоящими, не показными слезами, плачут мужчины-пчеловоды – не только дело их жизни угроблено, а целый мир маленьких трудолюбивых созданий.

И сделал это человек.

Хотя мне трудно называть людьми тех, кто заботится только о собственном обогащении, благополучии. О своём - здесь и сейчас. Тех, кто даже не задумывается, что их стремительное обогащение зиждется на убийстве. Иначе не назвать уничтожение пчёл, которые не просто делают удивительный драгоценный продукт – мёд, но и всегда закладывают основу будущих урожаев. А их – в качестве благодарности – безжалостно травят инсектицидами и гербицидами.

Ни для кого, даже для самого юного школьника, не секрет, что пчёл истребляют люди. Бездумно, намеренно и хладнокровно.

Меня давно уже не радуют изумрудно-зелёные поля вокруг. После обработки их гербицидами, особенно в период, когда там только начинают гнездиться многие птицы, делают облёт пчёлы, шмели и другие полезные насекомые – они становятся самыми настоящими кладбищами. Зная, что творят, владельцы угодий очень часто приказывают делать обработку ядохимикатами ночью – чтобы меньше видели окружающие. А наутро уже появляется «результат» - мёртвые насекомые, птицы, мелкие звери…

Да, пчёлы болеют, как и все живые существа. Их уничтожают множество заболеваний – вароатоз (клещ), нозематоз и многие другие. Но современная наука даёт возможность с этим бороться. И внимательный пчеловод, как правило, успешно справляется с проблемами. А вот с уничтожением пчёл человеком справиться невозможно.

В мае прошлого года массовая гибель пчёл из-за отравления токсичным инсектицидом произошла в Болградском районе Одесской области. Несмотря на уведомления, которые были направлены в агрохозяйства о том, чтобы пчеловодов предупредили о днях протравливания посевов, этим никто не озаботился. Результат – погиб, примерно, миллион пчёл. К истреблению пчёл привела деятельность агрофирм в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской областях. По большому счёту, никто не понёс за это ответственность, разве что где-то кто-то отделался умеренным штрафом и «возмещением убытков». Взяла это в кавычки, потому что никакими деньгами не измерить вред, нанесённый экосистеме. Хотя и деньгах это невероятная сумма – одна пчелосемья стоит около 2 тысяч гривень.

В Украине около 400 тысяч людей занимаются пчеловодством, производя около 70 тысяч тонн меда в год. Украинский мёд – это гордость страны, его, можно сказать, валютный запас. А сейчас убытки несут не только пчеловоды, но и страна в целом, не получая прибыль, – её просто не будет из-за гибели пчелосемей.

Весна нынешнего года уже принесла десятки тревожных новостей. Совесть в так называемых земледельцах не проснулась – они продолжают травить на своих полях всё живое – ради высоких урожаев и пополнения кошельков.

4 апреля на митинг вышли пчеловоды в Нежине (Черниговская область). Они видят настоящую катастрофу в том, что происходит и считают, что ситуация опасна не только для пчёл и иной живности, но и для людей. А что? Вы в самом деле думаете, что всевозможные ядохимикаты опасны только для определённых растений и существ, но никак не влияют на человека? Тогда откуда, в частности, всё возрастающее количество страдающих аллергией и кожными заболеваниями? Тем более, что агрохолдинги и неразборчивые фермеры используют ядохимикаты токсичные, повышенной опасности, а пробелы в законодательстве Украины позволяют это делать безнаказанно.

Пчеловоды могут рассказать, как плачут пчёлы. Да, плачут – это слабый, жалобный гул умирающей пчелосемьи, а не деловитое и весёлое жужжание. Любой специалист поймёт это. А когда приходится выгребать из улья маленькие тельца мёртвых работящих насекомых, плачет уже человеческое сердце.

Сумская область:

Черниговская область:

Ривненская область:

Безответственные аграрии убивают ядохимикатами, которые используют у себя на полях, не только пчёл, но и всё живое вокруг, включая птиц, количество которых уже уменьшилось в Украине на треть.

Какие вам ещё нужны примеры, всевозможные "...надзоры", "управления", "департаменты" и "офисы"? Или сегодня всем позволено жить по принципу "А после меня хоть потоп"?

Александрина Кругленко, Киевская область