Кофе нужно пить фильтрованый, пришли к выводу кардиологи

Норвежские и шведские кардиологи и диетологи считают, что использование фильтра при приготовлении кофе напрямую связано с долголетием. Нефильтрованный кофе содержит вещества, повышающие уровень холестерина в крови. Использование фильтра удаляет их и снижает вероятность сердечных приступов и преждевременной смерти. Так утверждает Даг Тель, ведущий автор исследования из Гетеборгского университета (Швеция). Результаты исследования опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology.

Однако это – плохая новость для тех, кто предпочитает греческий и турецкий методы кофеварения.

Нефильтрованный кофе, в т. ч. по-гречески и по-турецки, а также кофе, приготовленный во френч-прессе, содержит больше веществ, которые повышают уровень триглицеридов и холестерина, считают исследователи. Тогда как бумажный фильтр, через который кофе струится тоненькой струйкой, задерживает эти вредные вещества.

Ученые также пришли к выводу, что пить фильтрованный кофе полезнее, чем не пить кофе вообще.

В новом исследовании, которое длилось 20 лет, приняли участие более полумиллиона здоровых норвежских мужчин и женщин в возрасте от 20 до 79 лет.

Результаты показали, что употребление не фильтрованного кофе повышает риск смерти у мужчин, старших 60 лет. У них чаще наблюдались сердечно-сосудистые заболевания.

Употребление фильтрованного кофе было связано со снижением риска смерти по любой причине на 15 процентов, а также снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин на 12% и женщин – на 20%.

Исследование показало, что у тех, кто пил от одной до четырех чашек фильтрованного кофе в день, был самый низкий уровень смертности.

Новые выводы подтверждают результаты других исследований, посвященных пользе кофе для здоровья. По данным Американской ассоциации кардиологов, фильтрованный кофе повышает умственную сконцентрированность и работоспособность, а также поднимает настроение.



