Курс валют

Новости

Все новости
Кава до сніданку
Вчера, 23:30
68
Версия для печати

Кофе нужно пить фильтрованый, пришли к выводу кардиологи

Норвежские и шведские кардиологи и диетологи считают, что использование фильтра при приготовлении кофе напрямую связано с долголетием. Нефильтрованный кофе содержит вещества, повышающие уровень холестерина в крови. Использование фильтра удаляет их и снижает вероятность сердечных приступов и преждевременной смерти. Так утверждает Даг Тель, ведущий автор исследования из Гетеборгского университета (Швеция). Результаты исследования опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology.

Однако это – плохая новость для тех, кто предпочитает греческий и турецкий методы кофеварения.

Нефильтрованный кофе, в т. ч. по-гречески и по-турецки, а также кофе, приготовленный во френч-прессе, содержит больше веществ, которые повышают уровень триглицеридов и холестерина, считают исследователи. Тогда как бумажный фильтр, через который кофе струится тоненькой струйкой, задерживает эти вредные вещества.

Ученые также пришли к выводу, что пить фильтрованный кофе полезнее, чем не пить кофе вообще.

В новом исследовании, которое длилось 20 лет, приняли участие более полумиллиона здоровых норвежских мужчин и женщин в возрасте от 20 до 79 лет.

Результаты показали, что употребление не фильтрованного кофе повышает риск смерти у мужчин, старших 60 лет. У них чаще наблюдались сердечно-сосудистые заболевания.

Употребление фильтрованного кофе было связано со снижением риска смерти по любой причине на 15 процентов, а также снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин на 12% и женщин – на 20%.

Исследование показало, что у тех, кто пил от одной до четырех чашек фильтрованного кофе в день, был самый низкий уровень смертности.

Новые выводы подтверждают результаты других исследований, посвященных пользе кофе для здоровья. По данным Американской ассоциации кардиологов, фильтрованный кофе повышает умственную сконцентрированность и работоспособность, а также поднимает настроение.


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Жители Украины считают мову важным атрибутом независимости
Что делали два миллиона украинских ФОПов в 2019 году. Статистика и аналитика
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Избить журналиста: это становится для полицейских чуть ли не нормой
"Кто заказал Катю Гандзюк" - так и не выяснено, хотя Венедиктова следствие "завершила"
Француз на карантине пробежал марафон на своем семиметровом балконе
Коронавирус COVID-19: все самое важное за 24 апреля
Сидите на Пасху дома - призывает Максим Степанов
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт