В Украине увеличивается число официальных безработных

Карантин, как и в целом пандемия коронавируса, перераспределил рабочую силу в разных сферах. Из-за падения производства, уменьшения спроса на услуги иперевозки и прочие сопутствующие факторы, многие люди потеряли работу.Те же, кто работал по "серой" схеме и получал зарплату в конвертах, остался вообще без средств.

Очень многие из утративших работу ринулись в центры занятости. Таким образом многие из работавших без оформления легализуются.

Безработица будет расти и далее. Таков прогноз профильного министерства.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины прогнозирует увеличение количества официально зарегистрированных безработных. Об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства.

Так, по состоянию на 24 апреля, количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 426,4 тысяч человек, что на 113 тысяч, или на 36% больше, чем на эту же дату прошлого года (по состоянию на 24 апреля 2019 года количество безработных составило 313,3 тысячи).

С начала карантина, то есть начиная с 12 марта в службе занятости зарегистрировалось 120,8 тысяч безработных.

"Тенденция к сокращению маловероятна, наоборот прослеживается тенденция увеличения количества безработных в связи с карантином", – отметили в Минэкономики.

Напомним, за время карантина без работы остались около 2 млн украинцев. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также по его данным, 70% украинцев ходят на работу, несмотря на карантин.

Мсточник: Корреспондент