Украинские трудовые мигранты прислали переводов на сумму, равную 10,5% ВВП Украины

Возвращение украинских трудовых мигрантов из Европы и Центральной Азии может стать ощутимым ударом по экономике страны, ведь именно те, кто работал за рубежом, прислали, к примеру, в 2019 году переводов на сумму, равную 10,5% ВВП Украины и тем самым самостоятельно решали вопросы содержания своих семей.

По возвращении в Украину их вряд ли ждёт такая зарплата, как за рубежом - за такую же работу, как там, в Украине платят в разы меньше, да и рабочих мест не так много.

В течение 2019 года Украина оставалась крупнейшим получателем денежных переводов в Европе и Центральной Азии, достигнув нового рекордного показателя 15,8 млрд долларов. Об этом говорится в докладе Всемирного банка, который был обнародован в среду, 22 апреля.

В документе отмечается, что денежные переводы из-за границы составляют около 10,5% от ВВП Украины за 2019 год.

Однако ВБ прогнозирует, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса объемы денежных переводов в регионе сократятся на 27,5%.

Также в докладе отмечается, что в условиях пандемии COVID-19 многим работающим за границей украинцам, которых по оценкам, насчитывается примерно 3-4 млн человек, было трудно найти работу, поскольку усиленный пограничный контроль блокировал перемещение многих временных и сезонных рабочих по всей Европе, в том числе в соседних странах.

Напомним, премьер-министр Шмыгаль рассказал о планах оставить заробитчан в стране. Кабмин разрабатывает программу кредитирования для заробитчан, которые хотят открыть бизнес.

Ранее сообщалось, что ряд стран готовы послать за украинскими заробитчанами чартеры.

Источник: Корреспондент