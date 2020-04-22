В Нафтогазе пояснили, что стоит за отрицательной ценой на нефть

Сенсация относительно отрицательной (минусовой) цены на нефть, которая сложилась в мире, вызвала оживленное обсуждение во всех отраслях и прогнозы о том, как это может отразиться на экономике разных стран. Эксперты Федерации работодателей нефтегазовой промышленности проанализировали ситуацию, а Нафтогаз популярно изложил ее на странице в Фейсбуке и рассказал о ситуации с "чёрным понедельником" и ценами на нефть и спрогнозировал дальнейшие события на рынке.

В частности, ситуация объяснена так.

Цена на нефть марки WTI впервые в истории упала ниже нуля, чего не наблюдалось за всю историю работы бирж.

Анализируя этот исторический факт, следует обратить внимание на несколько аспектов.

Во-первых, это майский фьючерс на WTI.

Во-вторых, расчет происходит только в деньгах, в зависимости от курса на соответствующую дату. Торги проходят на NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа) с тикерным названием CL, которое предусматривает жесткие условия по покупке-продаже: продавец обязуется поставить проданную нефть покупателю, а покупатель обязуется принять законтрактованные объемы нефти (физически иметь хранилища для этих объемов). Физическая поставка нефти должна осуществиться в Кушинге (округ Пейн, Оклахома, США).

Что значит отрицательная цена?

Это означает, что покупатель должен забрать приобретенный объем нефти (один контракт - 1000 баррелей) и получить доплату, соответствующую отрицательной цене, по которой он приобрел эту нефть.

Почему так произошло?

Пандемия COVID-19 снизила спрос на нефтепродукты в разы. К уменьшению потребления автовладельцами, перевозчиками (как промышленными так и гражданскими) и промышленностью прибавилось окончание отопительного сезона.

При этом предложение на рынке повысилось и стало значительно больше спроса. Добытчики нефти решили увеличить объемы добычи, пока предварительное соглашение ОПЕК+ не начало действовать, и продать больше нефти.

По данным Energy Information Administration запасы нефти в хранилищах Кушинге только за последнюю неделю увеличились почти на 12% (с 49,2 до 55 млн. баррелей). Кроме того, по данным СМИ, мировые запасы нефти в танкерах достигли отметки 160 млн.баррелей.

Еще одним фактором обвала стал факт «последнего дня». 21 апреля начинаются торги фьючерсами на июнь, а 20 апреля - был последний день торгов майскими фьючерсами.

В значительном выигрыше, объясняют эксперты, оказались те, кто имел значительные пустые объемы для физической загрузки нефти, которая должна состояться в течение мая текущего года. При покупке майского контракта по отрицательной цене его можно выгодно перепродать в будущем.

Дальнейшая ситуация, считают специалисты, будет развиваться, примерно, так.

Один день не является определяющим для всего рынка, поэтому делать прогнозы по цене нефти и определенных объемов добычи - пока рано. Не исключено, что в ближайшее время состоится повторное заседание ОПЕК+ с целью поиска решения сложившейся скалася. Ожидается решение по дальнейшему сокращению добычи, или даже консервация отдельных нефтедобывающих участков.