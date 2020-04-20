Цена нефти впервые стала отрицательной - платить готовы за то, чтобы брали

На фоне пандемии коронавируса в мире развернулась и беспрецедентная нефтяная война, которая привела к тому, что стоимость нефти упала до отрицательных показателей. Это случилось впервые в истории торгов.

Цена нефти WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории стала отрицательной. Это значит, что производители платят покупателям за то, чтобы они просто забирали нефть. Это необходимо для предотвращения закрытия месторождений.

Цена нефти марки WTI упала ниже 11 долларов впервые с 1998 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Мировые цены на нефть падают на фоне рекордного за 25 лет снижения спроса. Он связан с коронавирусом и введенными из-за него карантинными мерами.

В марте падение цен на нефть усилилось из-за разрыва сделки ОПЕК+. В начале апреля объединение заключило новое соглашение. Согласно ему, с мая мировая добыча нефти сократится на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Фьючерсы на нефть рухнули до уровня ниже нуля впервые, так как углубление экономических потрясений, вызванных коронавирусным кризисом, привело к тому, что трейдеры отчаянно пытались отказаться от поставок физической нефти.

В беспрецедентный день торгов цены на майские контракты уничтожили всю стоимость, преодолев каждый минимум для цен на нефть с 1946 года. Было заявлено, что контракту будет разрешено устанавливать цены ниже нуля, что и произошло.

Правительства во всем мире прекращают работу из-за быстрого распространения коронавируса. Беспрецедентная сделка ОПЕК и ее союзников, заключавшаяся неделю назад с целью обуздания предложения, опоздала, и обуздать падение цен не удалось.

На 21:40 нефть WTI торговалась по цене почти минус 40 долларов.

На 22 часа российская нефть Urals опустилась в цене до минус двух долларов.

Источник: Bloomberg