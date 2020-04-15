Украина способна кормить весь мир - Кулеба

На фоне глобального экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Украина способна кормить весь мир и стать фактором глобальной продовольственной безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире “Завтрака с 1+1”, передает УНН.

“Сейчас есть две основные возможности. Первая — что пандемия показала неэффективность разбрасывания производства по миру. Соответственно, бизнес сейчас переосмысливает эту концепцию и будет концентрировать производство в одном месте. Это означает, что меняются цепи производства и поставок, а изменение — это возможность вклиниться в перемены. Для этого нужно понимать, что будет пользоваться спросом на украинском рынке и какие товары мы можем успешно экспортировать, например в ЕС, потому что у нас есть ЗСТ, и предлагать международным компаниям переносить свое производство в Украину, чтобы обслуживать не только украинский рынок, но и рынки ближайших стран”, — сказал министр.

Он при этом вспомнил, что каждый украинский премьер-министр любой эпохи обязан “провести рукой и сказать: “приходите, инвесторы”.

“Но мы говорим о помощи конкретному бизнесу, украинскому, для того чтобы он мог спокойно пережить или с минимальными потерями пережить этот кризис. Потому что потери неизбежны во всем мире, но наша задача в том, чтобы помочь украинским инвесторам, экспортерам, пережить это время с минимальными потерями, а инвесторам внешним зайти в Украину”, — отметил глава МИД.

Он также рассказал о своем видении развития экономических отношений как с Европейским Союзом, так и со странами Востока.

“Сейчас есть первая задача — создавать товары с добавленной стоимостью. То есть переходить от чисто сырьевой экономики и инвестировать в создание продуктов с добавленной стоимостью. Второй вопрос — это продовольственная безопасность. Есть эта классическая фраза „Украина — это житница Европы“. На самом деле Украина способна кормить весь мир и стать фактором глобальной продовольственной безопасности. Не поставщик продуктов... Как есть страны ОПЕК, которые являются фактором энергетической безопасности мира, потому что они контролируют поставки нефти на мировой рынок. А Украина сейчас имеет все шансы превратиться в фактор глобальной продовольственной безопасности”, — сказал Кулеба.

Потому что кризис вследствие пандемии коронавируса, по его словам, приведет к недостатку пищи во всем мире.

“В вопросах продуктов питания мы должны стать экспортерами еще больше чем мы сейчас и привязать экспорт продуктов питания до наших политических приоритетов. То есть, нам надо с какой-то страной конкретной укрепить отношения — мы ей что-то продаем. Но хочу подчеркнуть: ни в коем случае не пострадает внутренний рынок. У нас всегда будет хлеб, будет кукуруза и даже священный украинский продукт — гречка — всегда должна быть на полках”, — добавил он.

Ранее Кулеба обсудил с главой МИД Сингапура развитие двустороннего сотрудничества между странами.







