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Вчера, 22:46
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Как коронавирус влияет на рынок труда в Украине

Коронавирус продолжает влиять на рынок труда в мире и в Украине, в частности. Во многих фирмах проводится сокращение состава сотрудников, а количество предлагаемых на соответствующих ресурсах вакансий снижается.

Для украинского бизнеса длительный карантин может оказаться губительным.

За последние 5 недель количество новых вакансий сократилось почти вдвое, а общее количество компаний, которые имели активные вакансии, упало на 25%.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот со ссылкой на исследование Work.ua.

"В сфере IТ ситуация несколько лучше, однако общий тренд сохранятеся. По данным сайта для поиска работы для разработчиков Djinni, количество вакансий сократилось в полтора раза по сравнению с началом года", - говорится в сообщении.

Почти в три раза уменьшилось количество регистрируемых ФЛП. Если до карантина еженедельно регистрировалось около 5 тысяч частных предпринимателей, то сейчас их количество едва достигает 1800.

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