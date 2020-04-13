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13-04-2020, 23:50
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На пороге тотальной безработицы: заробитчане возвращаются в Украину

Всего с 13 марта по 1 апреля в Украину вернулись 650 000 человек. Из них 185 000 были эвакуированы спецрейсами. За период с 15 марта по 7 апреля только из Польши домой выехали 143 200 украинцев, сообщает Госпогранслужба.

По данным консульского отдела посольства Украины в Польше, количество украинских трудовых мигрантов в Польше с 2014 года выросло в пять раз - с 300 000 до 1,5 млн. При этом официально трудоустроено только 483 000 граждан Украины.

Власти Польши продлили на две недели закрытие границ и приостановку международного авиа – и железнодорожного сообщения. Карантин в стране будет действовать до 19 апреля.
Ранее сообщалось, что из Польши уехало 20% украинских строителей в связи с коронавирусом.
Согласно опросу на конец марта, работу в Польше из-за карантина потеряли около трети украинцев.

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