Кофе на карантине: онлайн-уроки для тех, кто хочет настоящего львовского

Научиться готовить кофе-латте, освоить навыки рисования, наконец заняться йогой или усовершенствовать свой иностранный. Спрос на такие видеоуроки вырос в связи с карантином. Сменить активный образ жизни на домашний режим непросто, говорят психологи и советуют среди онлайн-занятий найти свое.

Если вы совсем загрустили на карантине, дважды убрали жилье, прочитали несколько книг и пересмотрели новые сериалы, можно освоить интересные навыки, не выходя из дома. Например, научиться готовить любимое латте, которое сейчас не купишь в кофейне, и испечь пирожные, на которые до этого не было времени.

Бариста одной из львовских кофеен в своем телеграм-канале рассказывают о секретах приготовления кофейных напитков.

"Мы консультируем онлайн с десяти до двадцати. Люди быстро и качественно могут приготовить себе кофе с помощью бариста. Они могут выйти на связь как в переписке, так и по видео. Бросаем и видеоинструкции, мы решили быть полезными, мы захотели, чтобы люди, которые сидят дома, могли обеспечить себя вкусным кофе", – рассказал владелец сети кофеен Арсен Шлапак.

В телеграм-чат бариста загружают видеоурок приготовления напитков с помощью домашний столовых принадлежностей.

"Это обычная колба с поршнем, которую используют для чая. Похожие в поездах "Укрзализныци". – Можно там готовить кофе? – Так оно для этого предназначено, для кофе", – пояснил бариста Владимир Мацюк.

Также бариста консультируют кофеманов и отвечают на вопросы.

"Чаще всего спрашивают, как правильно приготовить сам кофе, то есть о молоке меньше спрашивают. В чате остается сообщение, наши подсказки. Дома приготовить вообще без каких-либо проблем такой же кофе, как в других кофейнях. Все зависит от качества кофе", – отметил бариста.

На другом видеоресурсе – профессиональные советы уже от кондитеров. Петр Лисавнин и Наталья Еремина делятся рецептурой пирожных-капкейков.

Психологи утверждают: с начала карантина в Интернете появились множество идей, как использовать вынужденный отдых для обретения новых навыков и самореализации.

"В таких ситуациях неопределенных расшатываются рамки человека, расшатываются его границы и очень трудно и важно все границы обратно собрать. А такое структурирование своего дня, оно помогает этому. Что хотим: йога, просто физкультура 3 раза в день. Есть понятие в психологии, называется оно – такое жаргонное, немного сленговое – кухонная психотерапия", – рассказал психолог Игорь Корниенко.

В то же время психологи советуют общаться с друзьями и знакомыми по телефону или в режиме видеосвязи. Кроме того, найти больше времени для тех, с кем живете под одной крышей.

Марта Шикула, Евгений Радион, Львов, "5 канал"











