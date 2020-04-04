Коронавирус. Как не сойти с ума в самоизоляции: опыт астронавтов

Американские астронавты Пегги Уитсон, которая провела на МКС почти два года, и Скотт Келли, который прожил на орбите почти год, рассказали о том, как они переживали изоляцию и поделились дельными советами.

Пегги Уитсон

Американский астронавт Пегги Уитсон, которая провела 665 дней на МКС, рассказала о способе пережить изоляцию из-за коронавируса. Стоит помнить о цели карантина, считает она. Об этом говорится на CBS News.

Астронавтка поделилась воспоминаниями о пребывании на МКС. Она вспомнила, как долгое время находилась с одними и теми же людьми в изоляции.

"В программу тренировок входит командная работа при совместном проживании. Важно понимать, что цель коллектива превыше всего", - рассказала она.

Пегги сравнила пребывание на МКС с карантином из-за распространения коронавируса.

"Болезнь COVID-19 также поставила перед нами огромную цель - спасать свои и жизни других людей, находясь на карантине", - напомнила астронавт.

Пегги отметила, что перенести самоизоляцию проще, если помнить о цели. Также она посоветовала начать общаться с людьми. которые оказались рядом, и налаживать с ними отношения. А еще посоветовала вспомнить все занятия, на которые не хватало времени раньше, и взяться за их реализацию.





Скотт Келли

Астронавт NASA Скотт Келли уже вышел на пенсию, в свое время он провёл почти год на Международной Космической Станции. Вот что он рассказал.

"Оставаться дома может быть непросто. Я прожил на МКС почти год, это было нелегко. Когда я ложился спать, я был на работе. Когда я просыпался, я все ещё был на работе. Работа в космосе, пожалуй, единственная работа, которую вы абсолютно не можете бросить. Но за то время, что я провёл там, я узнал кое-что, чем хотел бы поделиться, поскольку все мы сидим дома, чтобы не заразиться коронавирусом. Вот несколько советов о том, как жить в изоляции.

Следуйте расписанию

На МКС моё время было строго расписано, с того момента, как я просыпался, до того, как я засыпал. Иногда это включало выход в открытый космос, который мог длиться до 8 часов; в других случаях это было 5-минутное задание, например проверка экспериментальных цветов, которые я выращивал на орбите. Вы обнаружите, что поддержание плана поможет вам и вашей семье приспособиться к другой среде работы и домашней жизни. Когда я вернулся на Землю, я скучал по той структуре, тому расписанию, которое обеспечивало жизнь там, и мне трудно жить без него.

Но нужен и отдых

Когда вы живёте и работаете в одном месте, когда вы отдаёте наибольшее количество времени работе - она поработит вас. Живя на орбите, я сознательно следил за собой, чтобы такого не случилось. Найдите время для весёлых развлечений: я встречался с товарищами на вечерах кино, просмотрев всю "Игру Престолов" дважды. И не забудьте про сон. Учёные NASA внимательно следят за сном астронавтов, они обнаружили, что качество сна напрямую влияет на когнитивные способности, настроение и межличностные отношения.

Выход наружу

Одна из вещей, по которой я скучал больше всего, живя в космосе, была возможность выйти наружу и почувствовать природу. Проведя несколько месяцев в тесном помещении, я действительно начал жаждать природы - зелёного цвета, запаха свежей земли и ощущения тепла от солнца на моем лице. Цветочный эксперимент стал для меня важнее, чем я мог себе представить. Мои коллеги любили проигрывать запись звуков Земли, таких как пение птиц, шелест деревьев и даже жужжание комаров, снова и снова. Это вернуло меня на Землю (Хотя иногда я ловил себя на том, что отмахиваюсь от воображаемых комаров). Для астронавта выход наружу-опасное дело, требующее нескольких дней подготовки, поэтому я понимаю, что в нашем нынешнем затруднительном положении я могу выйти наружу в любое время, когда захочу, для прогулки или похода - никакого скафандра не нужно. Исследования показали, что время, проведённое на природе, благотворно влияет на наше психическое и физическое здоровье, как и физические упражнения. Вам не нужно тренироваться по два с половиной часа в день, как это делают астронавты на Космической Станции, но двигаться вы всё равно должны, просто оставайтесь по крайней мере в метре от других.

У вас должно быть хобби

Вы должны иметь что-то не связанное с работой. Некоторые люди удивляются, узнав, что я взял с собой в космос книги. Тишина и поглощённость, которые вы можете найти в физической книге - той, которая не надоедает вам уведомлениями или не соблазняет открыть новую вкладку, - бесценна. Благодаря книге, ваше свободное время станет занятным.

Вы также можете попрактиковаться на музыкальном инструменте (я только что купил цифровой гитарный тренажер), попробовать себя в искусстве. Астронавты также тратят время на это. Помните знаменитую песню Дэвида Боуи "Space Oddity" в исполнении канадского астронавта Криса Хэдфилда?

Ведите дневник

NASA десятилетиями изучало влияние изоляции на людей, и одно удивительное открытие, которое они сделали, - это ценность ведения дневника. На протяжении всей моей годичной миссии я каждый день находил время писать о своих чувствах и переживаниях. Если вы обнаружите, что просто записываете события дня (которые в данных обстоятельствах могут повторяться), вместо этого попробуйте описать то, что вы испытываете, или написать о воспоминаниях. Даже если вы и не будете писать книгу, основанную на вашем дневнике, как это сделал я, записи помогут вам взглянуть на свой опыт в перспективе и углубиться в воспоминаниях.

Наладьте связь

Даже со всеми обязанностями командира космической станции я никогда не упускал возможности провести видеоконференцию с семьёй и друзьями. Учёные обнаружили, что изоляция наносит вред не только нашему психическому здоровью, но и нашему физическому здоровью, особенно нашей иммунной системе. Поддержка контакта очень важна, это поможет вам не заболеть.

Слушайте экспертов

Жизнь в космосе многому научила меня, как важно доверять советам людей, которые знают больше меня, будь то наука, инженерия, медицина или дизайн невероятно сложной космической станции.

Особенно в такой сложный момент, который мы переживаем сейчас, мы должны брать знания у тех, кто знает об этом больше, и слушать их. Социальные сети и другие плохо проверенные источники могут нести дезинформацию, поэтому мы должны сделать упор на поиск авторитетных источников, таких как Всемирная организация здравоохранения и исследовательский центр коронавируса Джона Хопкинса.

Мы все связанны

Все люди неизбежно связаны между собой, и чем лучше мы сможем объединиться для решения наших проблем, тем проще будет жить.

Как бы беспомощно мы ни чувствовали себя запертыми в своих домах, всегда есть вещи, которые мы можем сделать - я видел, как учителя работают с детьми через видеоконференцию, жертвуют своё время и деньги благотворительным организациям в интернете, бегают по поручениям для пожилых или с ослабленным иммунитетом соседей. Я видел, как люди объединяются вместе, чтобы решить некоторые из самых сложных задач, которые только можно себе представить, и я знаю, что мы можем справиться с этой, если будем работать вместе, как команда.

И да - не забывайте мыть руки! :)

Источник: cbsnews







