Правительство позволило отдельные виды хозяйственной деятельности во время карантина

Правительство 2 апреля разрешило некоторые послабления для отдельных объектов хозяйственной деятельности во время карантина - внесены изменения в постановление КМУ № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Кроме того, правительство предоставило рекомендации для бизнеса с целью усиления контроля за соблюдением санитарных и противоэпидемических требований. Об этом сообщается на Правительственном портале.

Так, во время карантина разрешена:

продажа запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с / х техники;

продажа суточного молодняка домашней птицы;

функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов

Также предоставлен ​​ряд рекомендаций для бизнеса, которые будут способствовать уменьшению очередей и скоплений посетителей в магазинах и обеспечат выполнение введенных противоэпидемических мероприятий, в частности, рекомендовано:

работать аптекам круглосуточно;

допускать посетителей к торговых залов, в расчете не более одного посетителя на 10 квадратных метров площади, с соблюдением 1,5-метрового расстояния между лицами.

«Мы работаем над тем, чтобы в условиях карантина обеспечить оптимальное функционирование ключевых для страны отраслей. Принятые изменения смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной кампании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают выполнение введенных противоэпидемических мероприятий», - прокомментировал изменения в документе министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.