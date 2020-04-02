Курс валют

Новости

Все новости
Власть / Главные новости / Бизнес
Вчера, 16:04
83
Версия для печати

Правительство позволило отдельные виды хозяйственной деятельности во время карантина

Правительство 2 апреля разрешило некоторые послабления для отдельных объектов хозяйственной деятельности во время карантина - внесены изменения в постановление КМУ № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».
Кроме того, правительство предоставило рекомендации для бизнеса с целью усиления контроля за соблюдением санитарных и противоэпидемических требований. Об этом сообщается на Правительственном портале.
Так, во время карантина разрешена:

  • продажа запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с / х техники;
  • продажа суточного молодняка домашней птицы;
  • функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов

Также предоставлен ​​ряд рекомендаций для бизнеса, которые будут способствовать уменьшению очередей и скоплений посетителей в магазинах и обеспечат выполнение введенных противоэпидемических мероприятий, в частности, рекомендовано:

  • работать аптекам круглосуточно;
  • допускать посетителей к торговых залов, в расчете не более одного посетителя на 10 квадратных метров площади, с соблюдением 1,5-метрового расстояния между лицами.

«Мы работаем над тем, чтобы в условиях карантина обеспечить оптимальное функционирование ключевых для страны отраслей. Принятые изменения смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной кампании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают выполнение введенных противоэпидемических мероприятий», - прокомментировал изменения в документе министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Жители Украины считают мову важным атрибутом независимости
Что делали два миллиона украинских ФОПов в 2019 году. Статистика и аналитика
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Мир кошачьего периода
Пограничники разрешили украинцам пересекать границу с Польшей пешком
Емец: люди старше 65 - трупы. Нужно самим спасать своих стариков
Геращенко подозревает оптовиков в неоправданном завышении цен на продукты питания
Американка с украинским сердцем. Лучшие песни в исполнении Квитки Цисык
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт