В Европе продолжает сокращаться популяция самой любимой всеми птицы - соловья

Повышение температуры может оказать глубокое физическое воздействие на одну из любимых в мире певчих птиц.

Исследователи в Испании обнаружили, что за последние 20 лет у соловьев существенно уменьшился размах крыльев. Связано это с изменением климата: весна наступает раньше, а засуха усиливается. Изменение размаха крыльев может повлиять на способность птицы мигрировать зимой.

Соловей проводит зиму в Африке, к югу от Сахары, преодолевая огромные расстояния и прилагая большие усилия. Размер и размах крыльев при этом имеют большое значение. Изучение данных о форме крыла у соловьёв за 20 лет показали, что средняя длина крыльев соловьев относительно размеров их тела уменьшилась. Это означает, что птицы не могут преодолевать большие расстояния, и огромное их количество гибнет при перелётах, поскольку места миграции и расстояния остаются прежними. При этом летняя засуха ещё и приводит к более короткому времени, отведённому на размножение птиц.

За последние полвека, утверждают исследователи, численность соловьёв в Европе уменьшилась на 90%.

Соловей - одна из любимых всеми народами певчих птиц. Неприметная внешне птичка имеет богатейший репертуар, поскольку способна издавать более 1000 различных мелодичных звуков, тогда как, к примеру, жаворонок, только 340.

Источник: BBC











