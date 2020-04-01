Пандемия коронавируса привела к всплеску цен на пшеницу и рис

Пандемия коронавируса привела к резкому подъему цен на пшеницу и рис: нарушены линии снабжения, значительно возрос спрос на макароны, рис и хлеб. При этом страны ограничивают экспорт сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Трудности, связанные с перемещением зерна внутри стран и за границу в сочетании с бешеной покупкой, могут усугубить воздействие пандемии на мировой продовольственный рынок.

Фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарно-сырьевой бирже поднялись на 15% в период с середины по конец марта и достигли $5,72 за бушель (более $131 за тонну – ред.).

Экономический спад, вызванный коронавирусом, нанес ущерб большинству товарных рынков. Европейские цены также подскочили из-за карантинных мер во Франции, являющейся одним из крупнейших в мире производителей пшеницы и горячей точкой для коронавирусных инфекций, и затруднили транспортировку зерна.

Между тем, по данным Международного совета по зерну, цена на сорт тайского риса, являющегося ключевым ориентиром для международной торговли, подскочила на 17% до 490 долларов за метрическую тонну с начала года.

Организация Объединенных Наций заявляет, что проблемы материально-технического обеспечения наряду с падением стоимости валют стран с формирующимся рынком способствуют удорожанию зерна для стран-импортеров продовольствия. Это может привести к продовольственному кризису в более бедных странах, а также в регионах, сильно пострадавших от пандемии.

Конечно, мир не останется без еды. Запасы зерновых и масличных культур достаточны благодаря серии высоких урожаев и росту России, Украины и стран Латинской Америки в качестве основных экспортеров сельскохозяйственной продукции.

По данным Министерства сельского хозяйства США, в сезоне 2019-20, который заканчивается в августе, ожидается рекордный мировой урожай пшеницы в 764,5 миллиона тонн. «На планете все еще достаточно пшеницы, чтобы накормить всех», - сказал Том Хоутон, аналитик AgriCensus.

Но доставить его в нужное место - это проблема. Да и многие страны приостанавливают экспорт или существенно поднимают цены.