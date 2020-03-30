ЕС страдает без гастарбайтеров и призывает открыть для них границы

Европейская комиссия призывает страны ЕС дать возможность сотням тысяч рабочих-мигрантов, которые сажают или собирают урожай, пересекать границы, несмотря на меры по сдерживанию коронавируса.

К таким работникам, по словам руководителя ЕС, относятся также медицинские работники, работники полиции и транспорта. Например, в Люксембурге большинство людей, работающих в больницах, живут в Бельгии или Франции.

Кроме того, в Европейской комиссии отметили важность сезонных работников-мигрантов, которые работают на фермах и должны быть отнесены к категории основных работников.

Источник: телеграм-канал CORONAVIRUS











