FT: Нефтяной кризис - самый серьезный за 100 лет

Цены на нефть могут продолжать падение. В течение нескольких месяцев мировые нефтехранилища и супертанкеры окажутся переполненными дешевым сырьем, после чего нефть может подешеветь еще сильнее. Нынешний нефтяной кризис является худшим за последние 100 лет. Однако, дно еще не достигнуто, поскольку вскоре ожидается сокращение мирового потребления нефти, сообщает Financial Times.

Отмечается, что первым фактором, который негативно повлиял на рынок, стала приостановка производств по всему миру на фоне коронавируса, закрытие государственных границ в целях остановки распространения заболевания и прекращение авиасообщения. Вторым фактором оказался выход России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, который обвалил цены на сырье до почти 20-летнего минимума.

Вместе с тем, аналитики издания считают, что рынок еще не достиг дна. Мировое потребление нефти, которое обычно держится на уровне 100 миллионов баррелей в день, в ближайшие месяцы может сократиться на 10-25 процентов. В течение нескольких месяцев мировые нефтехранилища окажутся переполненными дешевым сырьем, то же ждет супертанкеры, которые используются в качестве дополнительных мощностей для хранения.

Вслед за этим нефть может подешеветь еще сильнее, считают эксперты. Они предсказывают, что цена эталонного сырья Brent может опуститься до 10 долларов за баррель или даже ниже.



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Согласно прогнозам трейдеров, обстановка на мировом нефтяном рынке ухудшится и цены на нефть могут опуститься до $20 за баррель или даже ниже. Об этом сообщается в журнале Bloomberg.

Например, эксперты банковской корпорации Citigroup убеждены (по базовому сценарию), что во II квартале 2020-го баррель Brent будет стоить $17 или ниже. Худший вариант развития от Citigroup - падение цен на нефть до $ 5 за баррель, передает Bloomberg.

Прогноз же о $20 за баррель или даже ниже дали 18 из 20 опрошенных агентством специалистов. Нефть марки WTI, по их мнению, будет торговаться еще на $3-5 дешевле. При этом столь низкая стоимость может держаться как несколько недель, так и до конца года.

По словам директора индийской нефтегазовой компании Bharat Petroleum Corp Рамамуфри Рамачандран, отметку $ 20 нефть с легкостью пробьет уже к середине апреля. И это несмотря на то, что в текущем году НАФТА уже подешевела на 60%, опустившись до минимума 2003 года.

При этом несколько трейдеров отметили, что цена нефти упала настолько сильно, что часть игроков начала покупать топливо, чтобы сформировать запас, надеясь на будущий рост. Другие торговцы считают, что цены продолжат снижаться до уровня, при котором производители перестанут получать прибыль, что заставит их остановить добычу и прекратить поставки.

Минимальной отметкой часть трейдеров считает стоимость производства американской сланцевой нефти.

"WTI упадет ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США, которая составляет около $20 за баррель... Нефтяные котировки за месяц могут достичь $15", - заявил аналитик китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management Co Чжан Ченьфен.



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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае в пятницу утром в ходе торгов выросли в цене до 26,57 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:56, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,87%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 23,00 доллара за баррель, прибавив 1,77%.







