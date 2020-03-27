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Какая часть населения Украины вынужденно не работает из-за карантина

Число украинцев, потерявших работу вследствие пандемии коронавируса, продолжает возрастать. Особенно это сказалось на тех, кто работает нелегально, - у них нет никаких механизмов защиты в случае прекращения деятельности предприятия.

Количество безработных в Украине в период карантина фактически увеличилось на 0,5-0,7 млн человек до 2,0-2,2 млн человек. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, передает 112.
 "По оценкам официальной статистики, в Украине около 3,5 млн. человек работают в теневом секторе. Из них отраслях, связанных с карантином, задействованы около 1 млн. человек. Официально в этих отраслях работают еще около 2,9 млн. человек. Таким образом, всего из-за карантина вынужденно не работают около 4 млн. человек. По нашим оценкам, около 500-700 тысяч неофициально занятых с закрытием бизнесов на карантин сегодня фактически не имеют работы. Если добавить почти 1,5 млн безработных, то получаем количество незанятых на уровне 2,0-2,2 млн. человек", – сказал президент Торгово-промышленной палаты Украины.
Геннадий Чижиков отметил, что одним из приоритетов должно быть сохранение рабочих мест и бизнеса предпринимателей. В среднем сохранение одного рабочего места обходится в 5 раз дешевле, чем создание нового.
"В нынешней ситуации создание новых рабочих мест – очень дорогое удовольствие. Поэтому важно помогать предпринимателям, малому бизнесу, чтобы они выдержали это испытание", – сказал президент ТПП Украины.
 Также Геннадий Чижиков считает, что сейчас предприниматели психологически настроились прекратить работу до 3 апреля. В связи с продлением чрезвычайной ситуации до 24 апреля сейчас многие из предпринимателей задают вопрос: как сейчас зарабатывать деньги в условиях карантина. У большинства из них запас прочности до средины - конца апреля. У среднего и крупного бизнеса запас больше – 2-3 месяца. Это оптимистичные прогнозы. Поэтому сейчас бизнес, особенно предприниматели, нуждаются в поддержке государства.

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