Емец: люди старше 65 - трупы. Нужно самим спасать своих стариков

Министр здравоохранения Украины явно человек неадекватный. Он уже второй раз на всю страну рассказывает о том, что граждане нашего государства, которые старше 65 лет, все умрут (можно услышать с 15:50 мин.), а деньги нужно выделять на спасение живых, а не трупов. Вот, послушайте сами:



Коронавирус действительно обнажает всё: глупость, жестокость, беспринципность,аморальность, жадность и, к сожалению, профнепригодность.

Емец - Заслуженный врач Украины, имеет 40 лет стажа. Давал клятву Гиппократа. Но что-то в его представлениях о том, что хорошо, а что плохо, что правильно, а что просто преступно - явно пошло не так. Потому что от его высказываний вздрогнула вся страна. Все представили себе, как этот министр прикажет своим подчинённым относиться к попавшим, скажем, в реанимацию, любимым родителям, к любимым бабушкам и дедушкам. Да и сами люди, которые старше 65, вдруг остро почувствовали свою ненужность и даже зловредность, потому что - если заболеют! - будут "отнимать" финансирование у молодых, которых нужно спасать в первую очередь. Ведь именно так сказал не мальчик с улицы, а министр 40-миллионного государства.

Емец сказал - а президент, гарант наших прав и свобод, смолчал, не ответил, не прокомментировал и - не уволил такого "врача" и "спасителя" страны от беды, свалившейся на весь мир. Мир, в котором, кстати, радуются, что старики - выздоравливают! Выздоравливают даже в 101 год, как господин П. из Римини (Италия), которого спасали, как и всех, не глядя на его возраст!

Сегодня вообще уровень цивилизованности человека и общества, среди прочего, определяется и по отношению к людям почтенного возраста. Потому что именно эти люди создали для нас этот мир и оставляют его нам в наследство. Они строили города, сажали сады, создавали музеи и рожали нас. А теперь господин Емец говорит, что на них не стоит тратиться в условиях кризиса и пандемии.

А президент молчит. У него нет денег, потому что всё провалено и "зашкварено".

У меня вопрос к тем почтенным избирателям, которые голосовали за эту команду: вы получили, что хотели? Вы не разочарованы? Вам не хочется кое в чём повиниться перед теми, кого вы втоптали в грязь на прошлых выборах?

Если всё еще нет - мы все обречены. Потому что выздоровление в головах начинается с работы над ошибками: признания, анализа и планирования на будущее.

А тем, кому еще не стукнуло 65, совет: сами спасайте своих стариков. И самих себя. На такое правительство и такое государство, которое мы получили прошлым летом, надежды нет. И не будет...

Ирина Шевченко, Изюм