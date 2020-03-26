Глобальный план ООН против коронавируса предусматривает 33 млн долларов для Украины

Глобальный план гуманитарного реагирования Организации Объединенных Наций по борьбе против COVID-19 предусматривает предоставление помощи в размере 33 млн долларов Украине. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы против COVID-19, о котором сегодня объявил Генсек ООН, предусматривает помощь и Украине. Сумма пособия будет составлять 33 млн долларов", - сообщил Николенко.

По его словам, речь идет о реализации гуманитарных проектов в восточных регионах по обе стороны от линии разграничения по следующим направлениям:

- учреждения здравоохранения;

- продовольственная безопасность и товары первой необходимости;

- престарелые и люди с инвалидностью;

- дистанционное школьное образование.

"Наиболее незащищенные категории украинцев должны иметь средства для лечения и минимизации негативного влияния коронавируса", - отметил он.

По словам спикера, Генсек ООН планирует привлечь 2 млрд долларов для сдерживания распространения COVID-19 в странах Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии.

План позволит обеспечивать доставку необходимого лабораторного оборудования и медикаментов, установку дополнительных станций для персональной гигиены, проведение информационных кампаний о личной защите и защите окружающих от вируса.







