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Количество умерших от COVID-19 в мире перевалило за 21 тыс., заболели почти 467 тысяч

По состоянию на 01:00 четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 21,162 человека. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего на свете смертей зафиксировано в Италии — 7503 человека. В Китае за все время эпидемии погибло 3163 человека. Испания также перегнала КНР по количеству умерших — 3647 человека.

Всего в мире 466,955 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 113,770 человека.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия (74,386), Соединенные Штаты (62,086), которые вышли на третье место включая Китай, Испания (47,610), Германия (37,323) и Иран (27,017).

Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, была впервые замечена в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.


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В Украине по состоянию на 22:00 25 марта зафиксировано 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19, передает Минздрав.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел", - говорится в сообщении.



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