Курс валют

Новости

Все новости
Здоровье
Сегодня, 09:30
43
Версия для печати

После коронавируса функция легких снижается на 20-30%

Пациенты, которые полностью излечились от коронавируса, рискуют столкнуться с серьезными осложнениями. Как установили врачи из Гонконга, у некоторых людей развиваются серьезные проблемы с легкими. Можно ли их исправить, пока неясно, пишет The Washington Post.

Проанализировав состояние первой волны пациентов, которые были выписаны из больниц, исследователи обнаружили, что у некоторых пациентов легкие уменьшились в объеме, а также у людей начались проблемы с дыханием. В тяжелых случаях функция легких снижалась на 20-30%.

Сканирование с помощью томографа показало, что часть этих изменений связана с повреждением легких и накоплением в них жидкости. На снимках нарушенные участки напоминают матовое стекло.

Ученые отмечают, что пока сложно определить, как долго у пациентов будут храниться осложнения.



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Жители Украины считают мову важным атрибутом независимости
Что делали два миллиона украинских ФОПов в 2019 году. Статистика и аналитика
Вторая мировая восемьдесят лет спустя: новые цифры потерь. Инфографика
Лучшее за неделю
Мультимедиа
Американка с украинским сердцем. Лучшие песни в исполнении Квитки Цисык
Украинские звезды снялись в ролике МОЗ о предупреждении коронавируса
В Чикаго из-за короновируса закрыли океанариум, пингвинов выпустили погулять
Минобороны планирует производство турецких ударных беспилотников в Украине
Хроника коронавирусной пандемии: Китай выздоравливает, мир страдает. Дополняется
Политика
Общество
Бизнес
Технологии
Спорт