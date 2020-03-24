После коронавируса функция легких снижается на 20-30%

Пациенты, которые полностью излечились от коронавируса, рискуют столкнуться с серьезными осложнениями. Как установили врачи из Гонконга, у некоторых людей развиваются серьезные проблемы с легкими. Можно ли их исправить, пока неясно, пишет The Washington Post.

Проанализировав состояние первой волны пациентов, которые были выписаны из больниц, исследователи обнаружили, что у некоторых пациентов легкие уменьшились в объеме, а также у людей начались проблемы с дыханием. В тяжелых случаях функция легких снижалась на 20-30%.

Сканирование с помощью томографа показало, что часть этих изменений связана с повреждением легких и накоплением в них жидкости. На снимках нарушенные участки напоминают матовое стекло.

Ученые отмечают, что пока сложно определить, как долго у пациентов будут храниться осложнения.







