Адвокаты подозреваемых в деле об убийстве Екатерины Гандзюк заявили об отводе судьи

Адвокаты подозреваемых в деле Гандзюк всеми силами пытаются затянуть процес. На нынешнем этапе они объявили об отводе судьи.

Утром, 23 марта, в Печерском районном суде Киева состоялось заседание о продлении срока досудебного расследования по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, в организации которого обвиняют главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и Алексея Левина (Москаленко).

Об этом сообщило ZN.UA со ссылкой на источник в суде.

"Сегодня в Печерском районном суде г. Киева слушалось ходатайство о продлении срока досудебного расследования по подозрению Мангера В.М. и Левина А.А. в организации нанесения тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти", - отметил собеседник.

В суд явились подозреваемые и семеро их защитников. Однако слушания ходатайства по существу не состоялось, ведь адвокаты Мангера Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин заявили об отводе судьи. Заявления поддержали другие адвокаты и их и подзащитные. Автораспределение заявлений состоится утром 24 марта.

Напомним, 16 марта Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Эта операция по экстрадиции стала самой быстрой из всех, которые украинская прокуратура обеспечила за всю историю ее существования. Это позволило возобновить досудебное расследование, в рамках которого Левина и Мангера подозревают в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк. Ведь пока Левин находился в розыске, производство приостановили.

На следующий день Печерский суд Киева взял Левина под стражу до 2 апреля без права внесения залога.

Советник городского головы Херсона и активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года в киевской больнице. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность и химические ожоги 39% тела в результате нападения с использованием серной кислоты.

Сегодня реальные сроки получили лишь исполнители преступления: Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Никита Грабчук, а также их главарь Сергей Торбин ("Опер"). В связи с тем, что дело переквалифицировали, фигуранты получили от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

Отец Екатерины Гандзюк считает заказчиками убийства его дочери Владислава Мангера, экс-главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева и его бывшего заместителя Евгения Рищука. Однако фигурантом дела стал только Владислав Мангер.