Новый премьер признал полный провал бюджета

О полном провале бюджета страны за первый квартал 2020 года глава правительства Украины Денис Шмыгаль якобы заявил, выступая на встрече президента Украины Владимира Зеленского с представителями крупного бизнеса еще в понедельник, 16 марта, сообщила журналист Соня Кошкина в своем телеграмм-канале.

"Вчера, выступая на встрече президента с крупным бизнесом, премьер Шмыгаль признал: выполнение бюджета за первый квартал полностью провалено. Полностью. Минимум, что мы сейчас недополучим - 20% поступлений. Дальше будет хуже. Пересмотр и секвестр неизбежны практически", - отметила Кошкина.

"У меня, - пишет Кошкина - только один вопрос: А КТО ЗА ЭТО ответит??? Именно. Кто ответит? Если предыдущий Кабмин провалил - по ключевым направлениям - все, что только можно и довел страну до ручки покруче всякого коронавируса, неужели это можно оставить вот просто так? Безнаказанно. Промолчать. Не анализировать и не делать выводы? Не привлекать виновных персонально? К сожалению, вопрос риторический. Ответ известен. Ведь если начинать разбираться основательно, слишком много всего всплывет. Да и заниматься этим некому - никогда. Плюс круговая порука. Так и живем. Зато самокат был классный..."



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Кошкину поддержал Михаил Бродский. Он заявил в Оbozrevatel, что Зеленский со своей группой "кухарок" продолжает убивать страну.

"Приняли закон о поддержке бизнеса: никто не платил сполна, а теперь не будет платить вообще. Уверенно идем к дефолту и сейчас его можно списать на короновирус.

Гетманцев с Зеленским позволили не оформлять работников официально, теперь вообще все пофиг. Будем печатать гривну и грабить бедных. Потому что при девальвации беднеют бедные и пенсионеры. Такова жизнь.

Радуцкий мне рассказал, что нас ждет югославский вариант - распад на 5 стран. Может, это их план?

Похоже, не только Милованов деб#ил...











