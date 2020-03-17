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Бизнес / Энергетика
Вчера, 21:00
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Цена нефти Brent упала ниже 29 долларов впервые с 2016 года

Мировые цены на нефть ускорили темпы снижения до 3-4%: вечером во вторник, 17 марта, цена на Brent опустилась ниже 29 долларов за баррель впервые с 20 января 2016 года, свидетельствуют данные торгов, передают РИА Новости.

Так, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 3,76% - до 28,92 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 3,1%, до 28,1 доллара за баррель.

Стоимость нефти начала падать на фоне фактического обнуления ставки Федеральной резервной системы США. Руководство ФРС приняло решение снизить целевой диапазон ставки до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.

Ранее падению нефтяных цен способствовал провал переговоров стран-участниц сделки ОПЕК+. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участниках прежнего альянса.



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