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1000 гривен тем, у кого пенсия менее 5000, пообещал Зе. Ждём

Зеленский заявил, что пенсионеры, которые получают меньше 5 тысяч грн пенсии должны получить надбавку. Соответствующее видеообращение появилось на странице Офиса Президента в Facebook.

"Граждане, которые получают пенсию меньше 5 тыс. грн должны получить доплату в размере одной тысячи гривен", - заявил Зеленский.

Напомним, осуществление выплаты и доставки пенсии для граждан Украины в период усиленных мер по недопущению распространения коронавируса в Украине будет частично прежнему, происходить путем пересчета на банковские карточки, частично пенсии будет доставлять Укрпочта.



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